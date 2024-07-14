"Наш улюблений Ямпіль": у шотландському зоопарку помер врятований із Донеччини ведмідь

Ведмідь переселився до шотландського зоопарку на початку 2024-го

Азійський чорний ведмідь на кличку Ямпіль, якого з-під російських обстрілів у жовтні 2022 року врятували бійці ЗСУ, помер у своєму новому помешканні у Шотландії.

Про це повідомили у шотландському зоопарку "П’ять сестер" (Five Sisters Zoo), де він проживав від січня 2024 року.

Як пояснили працівники звіринця, ведмідь не пережив анестезію, яку провели для лікування тварини.

"З глибоким сумом ми ділимося новиною, що розриває серце, – наш улюблений азійський чорний ведмідь Ямпіль помер.

Перед переїздом до нового вольєра сьогодні (13 липня – ред.) йому зробили анестезію для подальшого лікування його проблем зі здоров’ям, через які команда переймалася.

ВІДЕО ДНЯ

На жаль, анестезія для тварин завжди несе ризики. Незважаючи на всі зусилля ветеринарної команди, його не змогли реанімувати", – йдеться в повідомленні.

У ведмежому притулку "Біла скеля", де ведмідь на прізвисько Ямпіль проживав певний час після порятунку з Донеччини, висловили співчуття щодо його смерті.

"Ямпіль-Боря пішов з життя у своєму новому домі в далекій Шотландії. Він пережив знищення звіриця в Україні через війну двічі – у 2014 та 2022 роках.

Протягом цих двох років його оточували турботою, і ми вдячні кожному за докладені зусилля та любов. Це болюча історія, але вона про любов", – написали співробітники притулку.

Нагадаємо, азійського чорного ведмедя у приватному притулку під російськими обстрілами у селі Ямпіль на Донеччині знайшли українські військові. Тварина перебувала в покинутому приватному зоопарку, майже всі 200 мешканців якого на той час загинули від голоду або обстрілів.

Читайте також : Відео Поліція та волонтери врятували 13 тварин з прикордоння на Харківщині

Виявилося, що Ямпіль отримав контузію, коли снаряд розірвався біля його клітки.

Бійці ЗСУ звернулися за допомогою до зооволонтерів, аби вивезти поранену тварину із зони проведення бойових дій.

Зоозахисники UAnimals допомогли переправити хвору тварину для реабілітації в Луцький зоопарк, згодом його передали до Польщі, а пізніше – Бельгії.

Зрештою Ямпіль знайшов постійне помешкання в стінах шотландського зоопарку "П’ять сестер" у січні 2024 року.

"Коли ми дізналися про жахливі умови, в яких перебував Ямпіль, ми були просто вражені, що він досі живий і здоровий.

Ми маємо найкращу команду, щоб подбати про нього та допомогти зробити цей період максимально спокійним", – розповідав Брайан Керран, власник зоопарку "П'ять сестер".