Жоден український військовий під час перебування у полоні не бачив працівників МКЧХ – Лубінець

Українські військовослужбовці, яких звільнили з російського полону, жодного разу не підтвердили Офісу омбудсмена, що під час перебування в ув'язненні бачили представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів під час зустрічі з рідними зниклих безвісти за особливих обставин і полонених військовослужбовців військових частин, які дислокуються у Черкаській області.

"Під час обмінів ми проводимо опитування звільнених із полону і запитуємо, чи бачили вони представників МКЧХ. І поки що не було жодної позитивної відповіді", – сказав Лубінець.

Під час зустрічі омбудсмен також пояснив рідним захисників, що статус зниклого безвісти не означає, що людина загинула. За його словами, дуже часто зниклі безвісти перебувають у полоні, але цього не може підтвердити МКЧХ.

Крім того, Дмитро Лубінець розповів про роботу Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та доступ МКЧХ до українських полонених бійців, які перебувають в Росії або на тимчасово окупованих територіях України.

Раніше ми повідомляли, що Міжнародний Червоний Хрест забезпечує "гумдопомогою" окупантів у Маріупольському районі.

"Ми здійснювали візити до військовополонених по обидва боки від лінії фронту. На жаль, вони є не регулярними та з неповним доступом до всіх 100% людей, що знаходяться в полоні. Ми ведемо діалог з обома сторонами, щоб цей доступ нам було надано", – повідомили в МКЧХ в Україні у коментарі для "УП. Життя".