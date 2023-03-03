Міжнародний Червоний Хрест забезпечує "гумдопомогою" окупантів у Маріупольському районі – міськрада. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
19972
3 березня 2023

ОНОВЛЕНО.19.00

Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема технікою. 

Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. 

За його даними, техніку передали так званому "відділу у справах дітей", який сприяє депортації та викраденню дітей України.

Також гумдопомогу від МКЧХ отримало окупаційне "Управління соцзахисту населення" (УТСЗН), яке залучене до примусової паспортизації українських громадян, та територіальний центр соціального обслуговування.

Фото: Андрющенко Time/Telegram

"Може, місія ЧХ вже перестане ховатись та одразу повезе дрони та планшети на передову окупантам? Або почне забезпечувати поліцейські катівні в Маріуполі та районі?", – додає Андрющенко. 

Фото: Андрющенко Time/Telegram

У МКЧХ інформацію Андрющенка називають недостовірною.

"МКЧХ присутній у Маріуполі з 2014 року виключно задля допомоги громадам, які постраждали від військових дій, і надає гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. З травня 2022 року МКЧХ є однією з небагатьох міжнародних гуманітарних організацій, яка регулярно надає допомогу найбільш уразливим верствам населення, зокрема дітям, людям похилого віку, хворим і пораненим, а також людям з обмеженими можливостями", заявили в організації "Українській правді".

У Червоному хресті наголошують, що оскільки гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається дуже складною, багато людей потребують допомоги.

"Ось чому МКЧХ надає продуктові та гігієнічні набори десяткам тисяч людей, а також медичні засоби, засоби з профілактики інфекцій, резервуари для води та генератори для закладів охорони здоров’я. У своїй гуманітарній діяльності в Маріуполі МКЧХ підтримує постачальників соціальних послуг меблями, постільною білизною, побутовою технікою та іншими предметами, наприклад ІТ-обладнанням", кажуть у МКЧХ.

У міжнародному комітеті запевнюють, що систематично контролюють, як використовують допомогу, аби переконатися, що вона використовується виключно для гуманітарних цілей.

Нагадаємо, діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні критикують від початку повномасштабного вторгнення РФ.  

Українці навіть закликали бойкотувати його діяльність та не надсилати пожертви організації. Зокрема, через безпорадність МКЧХ в організації гуманітарних коридорів.

Також організація офіційно називає війну в Україні конфліктом.

Читайте також: Як (не)допомагає Червоний Хрест українцям під час війни? Розбираємося, як працює організація


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