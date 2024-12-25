Скандал у КНУ: професора Василенка можуть звільнити через заяву про "голодних українок"

Професора КНУ Василенка можуть звільнити через скандальні висловлювання на проросійському каналі

Професора Навчально-наукового Інституту журналістики КНУ Микиту Василенка можуть звільнити через скандальні висловлювання про "голодних українок" та "іноземних миротворців", які він озвучив на проросійському YouTube-каналі.

Про це заявив ректор КНУ Володимир Бугров в ефірі "Суспільного".

Ректор засудив висловлювання Василенка, але зазначив, що професор "давав інтерв'ю в особистий час".

За його словами, комісія з питань етики надасть свою оцінку ситуації орієнтовно 26 грудня. Якщо поведінку професора визнають невідповідною, він отримає другу догану та буде звільнений відповідно до Кодексу законів про працю.

"Або вчена рада Інституту журналістики аналогічно визнає невідповідною діяльність професора Василенка. Тоді через декілька днів буде розірваний контракт", – наголосив Бугров.

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Директор Навчально-наукового Інституту журналістики Юрій Бондар також засудив висловлювання Василенка, наголосивши, що попередній інцидент з професором вже призвів до догани. За його словами, Інститут не має повноважень для самостійного звільнення викладача

"Ми можемо клопотати, ми можемо звернутися до університету і вимагати накласти адміністративне стягнення тощо. Зараз відбувається обговорення цієї ситуації", – зазначив Бондар.

Студентський парламент Інституту журналістики оголосив бойкот адміністрації через недостатньо швидку реакцію на скандальні заяви. Студенти вимагають негайного звільнення Василенка та системних змін у підході до подібних інцидентів.

Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Міністерства освіти і науки з вимогою провести службове розслідування та посилити нагляд за діяльністю університету.

Нагадаємо, що під час інтерв'ю Василенко заявив, що "іноземні миротворці"можуть покращити демографічну ситуацію в Україні", посилаючись на "сотні тисяч голодних українок, чоловіки яких загинули або покалічені на війні". Ці заяви викликали обурення в суспільстві, а їхні фрагменти були поширені проросійськими медіа.