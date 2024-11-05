У КНУ Шевченка викладачам заборонили використовувати Telegram: таке рішення ухвалили й інші виші

Таке ж обмеження запровадили в ЧНУ імені Юрія Федьковича та НАУ

Доповнено 05.11.24 о 16:18

Адміністрація Київського національного університету ім. Тараса Шевченка заборонила своїм співробітникам використовувати зі службовою метою месенджер Telegram.

Відповідний наказ ректор вишу Володимир Бугров видав 1 листопада 2024 року. Згідно з ним, нововведення почнуть діяти з 11 листопада.

Обмеження стосуються встановлення, використання месенджера працівниками університету, а також передачі за допомогою нього інформації, що використовується зі службовою метою.

Наказ ректора КНУ Володимира Бугрова Наказ ректора КНУ Володимира Бугрова

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Також структурні підрозділи закладу мають невідкладно припинити використовувати свої Telegram-канали.

Крім того, у КНУ проводять опитування, аби обрати альтернативний месенджер для спілкування викладачів та студентів.

Станом на 5 листопада в гуртожитках навчального закладу неможливо під’єднатися до месенджера Telegram через інтернет, який забезпечує Інформаційно-обчислювальний центр КНУ.

Це в розмові з "УП. Життя" підтвердили студентка Інституту високих технологій Марта Свенцицька та студент Факультету комп’ютерних наук та кібернетики Роман Флакей.

За їхніми словами, провайдер пояснив, що обмеження доступу впроваджують відповідно до рішення ректора.

"Шановні колеги, у відповідності з наказом ректора університету з 11.11.2024 року вводяться обмеження на використання в мережі Київського національного університету імені Тараса Шевченка ресурсів, пов'язаних з месенджером Telegram.

Наразі співробітниками ІОЦ проводяться технічні роботи з блокування доступу до вказаних ресурсів", – йшлося в повідомленні, яке отримали студенти.

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30 жовтня 2024 року обмеження щодо використання Telegram запровадили і в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, повідомляв Інститут масової інформації.

За словами проректора з науково-педагогічної роботи та цифрової трансформації закладу Андрія Верстяка, університет запровадив заборону щодо використання Telegram на основі листа Міністерства освіти і науки.

Також у службових комунікаціях обмежили, використання месенджера в Національному авіаційному університеті (НАУ).

Зокрема, в закладі заборонили встановлювати додаток Telegram або використовувати його вебверсію на службових та особистих пристроях, якщо їх працівники університету використовують у службовій діяльності.

Крім того, в НАУ відтепер не дозволено обмінюватися у Telegram інформацією, що використовують співробітники під час роботи.

Нагадаємо, 19 вересня 2024 року Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО ухвалив рішення обмежити використання месенджера Telegram у державних органах, військових формуваннях та на об’єктах критичної інфраструктури.

Примітка: текст оновлено. Додано інформацію про блокування доступу до месенджера в гуртожитках.