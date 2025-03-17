Якою буде космічна погода? Прогноз магнітних бур до кінця березня
Прогноз магнітних бур на березень 2025 року
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До кінця березня буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Однак сильної геомагнітної активності очікувати не варто.
Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).
Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).
До кінця березня прогнозують таку космічну погоду:
- 17 березня – Kp 4 (активність);
- 18 березня – Kp 4 (активність);
- 19 березня – Kp 3 (неспокій);
- 20 березня – Kp 3 (неспокій);
- 21 березня – Kp 3 (неспокій);
- 22 березня – Kp 2 (спокій);
- 23 березня – Kp 2 (спокій);
- 24 березня – Kp 2 (спокій);
- 25 березня – Kp 4 (активність);
- 26 березня – Kp 5 (невелика магнітна буря);
- 27 березня – Kp 5 (невелика магнітна буря);
- 28 березня – Kp 4 (активність);
- 29 березня – Kp 2 (спокій);
- 30 березня – Kp 2 (спокій);
- 31 березня – Kp 2 (спокій).
Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.