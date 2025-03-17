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Якою буде космічна погода? Прогноз магнітних бур до кінця березня

Альона Павлюк — 17 березня, 13:00
Якою буде космічна погода? Прогноз магнітних бур до кінця березня
Прогноз магнітних бур на березень 2025 року
vampy1/Depositphotos

До кінця березня буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Однак сильної геомагнітної активності очікувати не варто.

Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

До кінця березня прогнозують таку космічну погоду:

  • 17 березня – Kp 4 (активність);
  • 18 березня – Kp 4 (активність);
  • 19 березня – Kp 3 (неспокій);
  • 20 березня – Kp 3 (неспокій);
  • 21 березня – Kp 3 (неспокій);
  • 22 березня – Kp 2 (спокій);
  • 23 березня – Kp 2 (спокій);
  • 24 березня – Kp 2 (спокій);
  • 25 березня – Kp 4 (активність);
  • 26 березня – Kp 5 (невелика магнітна буря);
  • 27 березня – Kp 5 (невелика магнітна буря);
  • 28 березня – Kp 4 (активність);
  • 29 березня – Kp 2 (спокій);
  • 30 березня – Kp 2 (спокій);
  • 31 березня – Kp 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.

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