Якою буде космічна погода? Прогноз магнітних бур до кінця березня

Прогноз магнітних бур на березень 2025 року

До кінця березня буде кілька днів з невеликими магнітними бурями. Однак сильної геомагнітної активності очікувати не варто.

Про це йдеться у прогнозі космічної погоди від Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

Kp-індекс – це глобальний індекс геомагнітної активності за шкалою від 0 до 9 (де 0 – відсутність активності, а 9 – екстремальна магнітна буря).

До кінця березня прогнозують таку космічну погоду:

17 березня – Kp 4 (активність);

18 березня – Kp 4 (активність);

19 березня – Kp 3 (неспокій);

20 березня – Kp 3 (неспокій);

21 березня – Kp 3 (неспокій);

22 березня – Kp 2 (спокій);

23 березня – Kp 2 (спокій);

24 березня – Kp 2 (спокій);

25 березня – Kp 4 (активність);

26 березня – Kp 5 (невелика магнітна буря);

27 березня – Kp 5 (невелика магнітна буря);

28 березня – Kp 4 (активність);

29 березня – Kp 2 (спокій);

30 березня – Kp 2 (спокій);

31 березня – Kp 2 (спокій).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що полярні сяйва стануть частішим явищем.