Сонце досягло піку своєї активності за останні 11 років: як це вплине на Землю

Науковці підтвердили, що Сонце увійшло у фазу своєї найбільшої активності за останні 11 років. Це означає, що найближчими роками мешканці Землі частіше спостерігатимуть у небі полярне сяйво.

Про це повідомили в Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), пише The Washington Post.

Величезні потоки сонячних частинок вже спричинили появу дивовижних полярних сяйв, що сягають навіть найпівденніших широт. Однак разом із цим виникли і проблеми: деякі супутники дали збій, а GPS-сигнали почали працювати гірше.

NASA та інші наукові агентства прогнозують, що у найближчий рік нас чекають нові видовищні полярні сяйва та можливі технологічні проблеми. Це все тому, що Сонце досягло свого піку активності – так званого "сонячного максимуму".

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"Ми вже два роки у фазі цього максимуму, і попереду ще приблизно рік активної сонячної діяльності", – пояснює Ліза Аптон, співголова міжнародної групи експертів, що займається прогнозуванням сонячних циклів.

Сонячний цикл – це природний 11-річний період, під час якого на Сонці змінюються його північний і південний магнітні полюси. На початку циклу активність Сонця мінімальна, але поступово вона збільшується, досягає піку, а потім знову спадає.

Під час пікового періоду Сонце стає надзвичайно активним, випускаючи потужні сонячні спалахи та корональні викиди маси (велетенські хмари заряджених частинок).

Зараз ми перебуваємо у 25-му сонячному циклі з моменту початку спостережень у 1755 році. Новий цикл стартував у грудні 2021 року, але найсильніша його активність розпочалася у 2023 році.

Один із способів вимірювання активності Сонця полягає у спостереженні за сонячними плямами – темними ділянками на його поверхні, де магнітне поле особливо сильне. Більша кількість плям свідчить про вищу активність.

Хоча ми вже бачили захоплюючі полярні сяйва, поточний сонячний цикл виглядає трохи слабшим за попередні за кількістю плям. Однак це не означає, що варто очікувати меншої активності – науковці вважають, що на нас чекають ще кілька років підвищеної активності Сонця. І навіть після завершення максимуму, великі сонячні бурі можуть продовжуватися.

Нагадаємо, що у травні 2024 року Земля вже відчула найбільшу за останні 20 років сонячну бурю. Це призвело до того, що полярні сяйва побачили у всіх 50 штатах США, Ямайці та Південній Африці. Така буря навіть порушила роботу GPS у сільському господарстві.