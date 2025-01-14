Прокурори перевіряють законність передачі частини територій ботсаду Гришка під житлову забудову

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора розпочали перевірку законності укладення інвестиційної угоди та намірів здійснити житлову забудову на території Національного ботанічного саду імені Гришка у Києві.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

"Ситуація щодо можливого будівництва на території ботсаду набула широкого розголосу і суспільного резонансу у державі. Тому екологічними прокурорами невідкладно вжито заходів для того, щоб не допустити втрату особливо цінних земель та зберегти унікальні види рослин", – наголосили в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно Державна аудиторська служба України виявила, що Національний ботанічний сад імені Гришка в Києві передав частину своїх територій під житлову забудову всупереч законодавству.

Земельна ділянка по вулиці Садово-Ботанічній, 1 стала предметом інвестиційної угоди. Вона передбачала будівництво житлових і нежитлових будівель, а в обмін на це Ботанічний сад мав отримати частку у збудованих об'єктах.

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Ця інформація викликала обурення у суспільстві.

Згодом керівництво Ботсаду заперечило висновки ДАСУ про забудову. Зокрема заступник директора установи Микола Шумик підтвердив, що земельна ділянка стала предметом угоди.

Однак, за його словами, йшлося не про зведення житлових об’єктів, а впорядкування господарської зони, а саме про капітальний ремонт і розбудову адміністративно-офісних приміщень на її території.

Водночас у НАН заявили, що "від початку не йшлося про житлову забудову на території Ботсаду", а договір "передбачав реконструкцію деяких будівель на території задля збереження національного надбання".

"Досі договір з інвестором – ТОВ "КСМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" – не набув чинності, оскільки не був укладений належним чином, не були визначені його умови. А отже, він не виконувався", – зазначили у науковій установі.