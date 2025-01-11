Землю ботсаду імені Гришка передали під житлову забудову всупереч закону

Оновлено о 16:45

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) виявила, що Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка в Києві передав частину своїх територій під житлову забудову всупереч законодавству.

За даними ДАСУ, земельна ділянка по вул. Садово-Ботанічній, 1 стала предметом інвестиційної угоди, яка передбачала будівництво житлових і нежитлових будівель. В обмін на це Ботанічний сад мав отримати частку у збудованих об'єктах.

Однак протягом шести років забудовник не міг реалізувати проєкт через охоронний статус території. Попри це Національний ботанічний сад отримав від інвестора товари, послуги та кошти на суму 2,6 мільйона гривень. Серед отриманого – цибулини тюльпанів та ґрунт.

Національний ботанічний сад є частиною природно-заповідного фонду України та належить до земель, що мають природне та історико-культурне призначення. Закон забороняє будь-яку діяльність, яка суперечить охоронному статусу заповідника, включно з будівництвом споруд, не пов’язаних із його функціонуванням.

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Цей випадок викликав обурення серед громадськості. Наразі триває розслідування щодо цього порушення та можливих наслідків для заповідної території.

Згодом на повідомлення Державної аудиторської служби відреагував керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він заявив, що звернувся до керівництва ботсаду та Національної академії наук із рекомендацією негайно розірвати інвестиційний договір.

"Сподіваюсь, що це відбудеться найближчим часом. Національний ботанічний сад – це надбання, яке має залишитися у спадок для майбутніх поколінь", – написав Тимур Ткаченко.

Примітка: текст оновлено. Додано реакцію очільника КМВА Тимура Ткаченка.