Більше 100 температурних рекордів за місяць: аномальну спеку фіксують у В’єтнамі

За квітень у В'єтнамі 102 метеорологічні станції зафіксували понад сотню температурних рекордів.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на дані Національного центру гідрометеорологічних прогнозів у В'єтнамі.

Метеорологічний звіт демонструє, що за минулий місяць країна пережила три хвилі високих температур. Уже наприкінці квітня ртутний стовпчик досяг рівня 44 °C, що на 0,2 градуса менше за абсолютний температурний рекорд у В'єтнамі. Найбільшу спеку у 44,2 °C зафіксували в країні у травні минулого року.

Найбільше екстремальна погода відчувалася у південній провінції Донг Най, де спека стала однією з причин масової загибелі риби. Втрати налічують більше сотні тисяч особин, які "килимом" вкрили поверхню водойми.

Раніше France 24 інформували, що керівництво одного із місцевих водосховищ скинуло воду, аби врятувати посіви від засухи. Таке різке зниження рівня води унеможливило виживання риби.

The scale is enormous.



Dead fish blanket a lake in south Vietnam amid a brutal heat wave. pic.twitter.com/x17YCLGhiN — TaiwanPlus News (@taiwanplusnews) May 2, 2024

В'єтнамське метеорологічне агентство прогнозує, що у травні температури можуть бути ще вищими. Спеціалісти передбачають, що спека буде на 1,5-2 градуси більшою, ніж у попередні роки.

Для Південно-Східної Азії квітень та травень – найбільш спекотна пора. Однак цьогорічні температурні рекорди, на думку експертів, посилені явищем Ель-Ніньйо (El Niño).

Феномен Ель-Ніньйо – регулярне явище, під час якого відбувається послаблення тихоокеанських пасатів (постійні вітри між тропіками). Це спричиняє підвищення температури поверхневого шару води, що змінює розподіл температур та опади в деяких регіонах світу.

Нагадаємо, Служба моніторингу зміни клімату ЄС заявила, що березень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень.