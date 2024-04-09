Березень 2024 року став найтеплішим за всю історію спостережень – кліматологи

У 2024 році людство пережило найтепліший березень за всю історію спостережень. Середня температура повітря цього місяця становила +14,4°C. Таке зростання температури відбувається вже десятий місяць поспіль.

Як повідомила служба моніторингу зміни клімату ЄС, цьогоріч у березні температура повітря була на 0,1°C вищою, ніж попередній рекорд – у березні 2016 року.

Водночас середньосвітова температура за останні дванадцять місяців зросла на 0,7°C, порівняно з середнім показником 1991-2020 років, а також на 1,58°C – з доіндустріальним періодом (1850-1900 роки).

У березні 2024 року температура повітря по всій Європі була на рівні або вищою за середні значення останніх 30 років. Найбільші аномалії спостерігалися в центральних і східних регіонах континенту. Зокрема у Німеччині, Нідерландах, Австрії, Хорватії, Латвії і Молодові.

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Хвиля тепла накрила також й інші континенти – схід Північної Америки, Гренландію, центральну частину Америки, частину Південної Америки й Африки, південь Австралії та Антарктиду.

"Середньоєвропейські аномалії температури, як правило, більші мінливі, ніж глобальні. Середньоєвропейська температура в березні 2024 року була вищою за 1991-2020 роки, тому місяць став другим найтеплішим березнем за всю історію спостережень в Європі і лише на 0,02°C холоднішим за березень 2014 року", – додали у Службі.

На думку вчених, глобальні кліматичні зміни спричинені діяльністю людини, а також Ель-Ніньйо – природним явищем, яке спричиняє нагрівання планети. Воно слабшає у східній екваторіальній частині Тихого океану, втім температура морського повітря залишається на високому рівні.

Нагадаємо, що лютий 2024-го уже побив безпрецедентну кількість теплових рекордів.