Безоплатне навчання для медиків-ветеранів: комісія відібрала 20 учасників проєкту

Експертна комісія відібрала 20 учасників освітнього проєкту "Медосвіта для героїв". Це безоплатне фахове навчання для медиків-ветеранів, в межах якого вони зможуть здобути нові знання.

Ініціативу започаткувала приватна медична мережа "Добробут" за підтримки Міністерства у справах ветеранів України та Veteran Hub. Медіапартнером проєкту є "Українська правда. Життя".

Загалом на участь у проєкті було подано 69 заявок від лікарів, фельдшерів, медсестер і медбратів. Найбільший попит такі мали напрями:

організація та управління охороною здоров’я;

ультразвукова діагностика;

рентгенологія;

фізична та реабілітаційна медицина.

Більшість учасників раніше були бойовими медиками, працювали на стабілізаційних пунктах, у мобільних госпіталях або в бригадах медичної евакуації. Деякі з них досі продовжують нести військову службу.

У своїх анкетах ветерани і ветеранки виділили певні перешкоди, які ускладнюють їхнє повернення до цивільної медичної практики. Серед них – прогалини в знаннях, відчуття професійної деформації, спричиненої війною, а також тривалі паузи в роботі за фахом. У деяких учасників цей період становив аж 10 років.

РЕКЛАМА:

"Ми дуже хочемо, щоби кожен ветеран та ветеранка мали не лише нові можливості для професійного розвитку, а й відчували, що їхній досвід і знання потрібні у цивільному житті. Ця ініціатива – наш спосіб подякувати та підтримати.

Ми щиро вдячні всім, хто подав заявки на участь, для нас велика честь мати можливість познайомитися з історіями наших колег-медиків, які знайшли у собі сміливість змінити медичну форму на військову", – зазначила головна медична директорка "Добробуту" Олександра Машкевич.

Раніше ми розповідали, про етапи відбору для участі у програмі "Медосвіти для героїв".