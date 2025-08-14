Медики у прифронтових і віддалених громадах отримають більше фінансування: уряд затвердив зміни

Медикам, які працюють у прифронтових і віддалених регіонах, збільшать фінансування

Медичні заклади та працівники, які працюють у віддалених чи прифронтових територіях, отримають додаткове фінансування від держави. Уряд вніс зміни до Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у 2025 році.

Зокрема таким медзакладам підвищено розмір виплат за Програмою медичних гарантій, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

"Рішення, які сьогодні (13 серпня – ред.) підтримав Уряд, дають змогу посилити матеріальну підтримку медиків, які працюють у складних умовах, і забезпечити стале фінансування медзакладів, що надають первинну та екстрену допомогу в малозаселених та важкодоступних регіонах", – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Що передбачають нововведення?

Відтепер заклади первинної медичної допомоги, які працюють у громадах із низькою щільністю населення (у сільських чи віддалених районах), отримуватимуть додаткове фінансування – їм встановили коригувальний коефіцієнт 1,2 до базової капітаційної ставки.

Тобто, за кожну людину, яка уклала декларацію з сімейним лікарем, Національна служба охорони здоров’я нараховуватиме їм на 20% більше коштів.

"Це дозволить забезпечити належний рівень фінансування медичних закладів у сільських та віддалених населених пунктах, а разом із тим – гарантувати людям якісну медичну допомогу", – зауважили у МОЗ.

Окрім цього, підвищили фінансування центрів екстреної медицини та медицини катастроф, які працюють у небезпечних умовах і розташовані у зоні бойових дій.

Раніше коефіцієнти становили 1,1 для територій можливих бойових дій та 1,26 – для активних бойових дій. Відтепер вони зростуть до 1,48 та 6,01 відповідно.

Також заохочуватиметься залучення фельдшерів, лікарів-інтернів і медсестер з магістерською освітою до роботи в первинній ланці.

"Якщо раніше – за умови перевищення ліміту кількості декларацій – капітаційна ставка знижувалась, то тепер вона може залишитись стабільною. А у визначених випадках навіть забезпечуватиметься доплата", – пояснили у міністерстві.

Відтепер органи місцевого самоврядування та військові адміністрації повинні щомісяця затверджувати плани-графіки відвідувань сіл та віддалених населених пунктів лікарями і фельдшерами, які надають первинну медичну допомогу.

"Це стосується тих медичних закладів, до яких застосовуються коригувальні коефіцієнти (наприклад, через низьку щільність населення). Крім того, щомісяця вони мають звітувати НСЗУ про виконання цих планів.

Такий механізм дозволить забезпечити системний контроль за доступністю медичної допомоги у віддалених регіонах і підвищить якість надання послуг", – кажуть у відомстві.

Нагадаємо, лікарі та інші медичні працівники, які працюють у сільських медзакладах, можуть отримати службове житло на час роботи. Раніше ми розповідали, кому доступна ця програма та як нею скористатися.