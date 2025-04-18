Рада підтримала законопроєкт, що посилює покарання за схиляння неповнолітніх спортсменів до допінгу

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт, що посилює відповідальність за заохочення неповнолітніх до використання заборонених у спорті препаратів або методик.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Документ передбачає внесення змін до статті 323 Кримінального кодексу України.

Запропоновані зміни мають на меті посилити відповідальність за використання заборонених речовин або методів серед неповнолітніх, незалежно від їхньої згоди. Йдеться про випадки, коли таке застосування не обумовлене медичними показаннями, а має на меті покращення спортивних результатів.

Законопроєкт передбачає:

РЕКЛАМА:

збільшення штрафу за порушення вдвічі – тепер його розмір коливатиметься 1 700 до 3 400 гривень;

альтернативне покарання – позбавлення права обіймати певні посади чи займатися відповідною діяльністю строком до трьох років;

укладення офіційного переліку заборонених речовин і методів – його визначатимуть відповідно до Забороненого списку, передбаченого Законом України "Про антидопінгову діяльність у спорті".

"Міністерство підтримує цей важливий крок у посиленні захисту спортсменів, формуванні безпечного та доброчесного спортивного середовища", – зазначили у Мінспорту.