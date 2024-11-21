ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт про безпеку у школах: що він передбачає

Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про безпеку у школах

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №11543 про безпеку в закладах загальної середньої освіти.

Його підтримали 235 народних обранців, повідомив депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає, що керівник школи повинен проводити профілактичну діяльність серед учнів, щоб запобігти вчиненню ними правопорушень.

Також йдеться про:

створення правил перебування на території та у приміщеннях закладу освіти;

забезпечення території школи огородженням;

облаштування закладу освіти технічними засобами охорони, зокрема системами термінового виклику поліції.

Законопроєкт також передбачає заборону перебування на території та в приміщеннях закладу освіти людей:

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з ознаками алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння;

з небезпечними предметами й речовинами;

з тваринами (крім тих, що використовуються в освітньому або виховному процесах).

Йдеться і про обмеження для людей, яких можуть залучати до охорони школи. Вони не повинні:

мати непогашену й незняту судимість;

бути винними у злочинах проти статевої свободи та недоторканості людини;

бути оштрафованими за домашнє насильство, булінгу та невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Нагадаємо, із січня 2024 року у школах, які розташовані поблизу кордону з Росією та Білорусією, а також у прифронтових областях, діє проєкт "Служби освітньої безпеки".

Він передбачає наявність у школах "офіцерів безпеки" – правоохоронців, які відповідальні за безпеку освітнього процесу.