Які обов'язки та повноваження матиме офіцер шкільної безпеки? Пояснює освітній омбудсмен

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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30 січня 2024

У школах, які розташовані поблизу кордону з Росією та Білорусією, а також у прифронтових областях, діятиме проєкт "Служби освітньої безпеки". 

У рамках ініціативи у навчальних закладах працюватимуть правоохоронці, які забезпечать безпеку, повідомив освітній омбудсман Сергій Горбачов. 

Він пояснив, що на ці посади вже оголосили конкурс серед працівників поліції. Вони працюватимуть у школах пів року, а потім повернуться до виконання своїх попередніх обов'язків. 

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Де реалізовуватимуть проєкт з освітньої безпеки

 Фото: Ювенальна Поліція України

Проєкт запроваджують у 402 закладах загальної середньої освіти. Він діятиме в таких областях:

  • Волинська;
  • Дніпропетровська;
  • Житомирська;
  • Запорізька;
  • Київська;
  • Миколаївська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Чернігівська.

У цих регіонах є велика кількість вибухонебезпечних предметів, які є загрозою для дітей. 

Які завдання та повноваження освітнього офіцера

"Головний обов'язок офіцера Служби освітньої безпеки – сприяти створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти в межах своїх повноважень", – зазначив освітній омбудсмен.

До повноважень офіцерів входить:

  • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;
  • організація пропускного режиму;
  • взаємодія з учасниками освітнього процесу;
  •  комунікація з екстреними службами;
  • особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності виклик поліції. 

"У багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні заборонені предмети, які хтось може принести до школи. Адже українські землі зараз є найбільш заміновані у світі. Крім того, у прикордонних областях держави та на територіях, наближених до лінії бойових дій багато залишків снарядів, патронів та інших вибухонебезпечних предметів", – додав Горбачов.

Як освітній офіцер взаємодіятиме з керівником школи

Офіцер буде взаємодіяти та співпрацювати з керівником закладу освіти та підпорядковуватиметься відділу поліції громади.

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Освітні офіцери мають створити пропускний режим, щоб не допустити у школі сторонніх людей, зброї чи вибухонебезпечних речовин. 

Саме тому керівник навчального закладу має завчасно розробити процедуру відвідування школи батьками та завчасно повідомляти про них поліцейському.

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