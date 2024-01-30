Які обов'язки та повноваження матиме офіцер шкільної безпеки? Пояснює освітній омбудсмен

У школах, які розташовані поблизу кордону з Росією та Білорусією, а також у прифронтових областях, діятиме проєкт "Служби освітньої безпеки".

У рамках ініціативи у навчальних закладах працюватимуть правоохоронці, які забезпечать безпеку, повідомив освітній омбудсман Сергій Горбачов.

Він пояснив, що на ці посади вже оголосили конкурс серед працівників поліції. Вони працюватимуть у школах пів року, а потім повернуться до виконання своїх попередніх обов'язків.

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Де реалізовуватимуть проєкт з освітньої безпеки

Фото: Ювенальна Поліція України

Проєкт запроваджують у 402 закладах загальної середньої освіти. Він діятиме в таких областях:

У цих регіонах є велика кількість вибухонебезпечних предметів, які є загрозою для дітей.

Які завдання та повноваження освітнього офіцера

"Головний обов'язок офіцера Служби освітньої безпеки – сприяти створенню безпечного освітнього середовища у закладі освіти в межах своїх повноважень", – зазначив освітній омбудсмен.

До повноважень офіцерів входить:

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

організація пропускного режиму;

взаємодія з учасниками освітнього процесу;

комунікація з екстреними службами;

особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності виклик поліції.

"У багатьох школах встановлюватимуть спецрамки та металодетектори, що допоможе виявляти небезпечні заборонені предмети, які хтось може принести до школи. Адже українські землі зараз є найбільш заміновані у світі. Крім того, у прикордонних областях держави та на територіях, наближених до лінії бойових дій багато залишків снарядів, патронів та інших вибухонебезпечних предметів", – додав Горбачов.

Як освітній офіцер взаємодіятиме з керівником школи

Офіцер буде взаємодіяти та співпрацювати з керівником закладу освіти та підпорядковуватиметься відділу поліції громади.

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Освітні офіцери мають створити пропускний режим, щоб не допустити у школі сторонніх людей, зброї чи вибухонебезпечних речовин.

Саме тому керівник навчального закладу має завчасно розробити процедуру відвідування школи батьками та завчасно повідомляти про них поліцейському.