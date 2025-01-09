Рада ухвалила закон про військовий облік: що зміниться для 17-річних хлопців і жінок

Рада ухвалила зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу", що стосується військового обліку призовників та медогляду під час проходження базової військової підготовки.

Відповідний законопроєкт 12076 підтримали 298 парламентарів, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зміни у законодавстві стосуються, зокрема, військового обліку жінок та 17-річних юнаків.

Відтепер жінки-доброволиці, придатні до служби за віком і станом здоровʼя, перед базовою підготовкою можуть стати на військовий облік призовників за власним бажанням, написавши заяву.

А хлопці, яким виповнюється 18 років за кордоном, можуть стати на облік дистанційно.

РЕКЛАМА:

Що передбачає новий закон? Детально

Документ передбачає, що кожного року з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників.

Згідно з чинним законодавством, взяття на військовий облік 17-річних юнаків передбачено щороку протягом січня-березня.

Призовники можуть стати на облік через застосунок "Резерв+" або особисто прибути до ТЦК та СП з поданням необхідних документів.

Водночас 17-річні громадяни, які не стали на військовий облік призовників у необхідний період, можуть стати на нього тільки після особистого прибуття до ТЦК.

У період дії воєнного стану строк проведення військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу може бути скорочений наполовину. Це можливо за рішенням керівника вищого військового навчального закладу або керівника вишу, що має військовий навчальний підрозділ.