Військовий облік школярів: коли потрібно стати і як отримати приписне посвідчення

У рік, коли юнаку має виповнитися 17, він має стати на первинний військовий облік – облік призовників. Тобто, якщо хлопець відсвяткував 16-річчя у 2024-му, то має стати на облік у 2025-му поки йому ще немає 17-ти.

Для цього потрібно прийти до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше юнаки обов'язково мали проходити медогляд у військово-лікарської комісії, але зараз цю норму прибрали.

Коли саме школярі мають стати на військовий облік, як відбувається процедура, і які документи взяти з собою – розповідає "УП. Життя".

Коли і де можна стати на військовий облік?

На обліку призовників перебувають чоловіки віком від 16 до 25 років. Їх приписують до призовної дільниці і вносять дані про таких юнаків до реєстру "Оберіг". Це роблять для того, аби визначити кількість людей, яких у майбутньому можна буде призвати на службу, і мати всю потрібну інформацію про них.

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Якщо юнак приписаний до призовної дільниці – не означає, що його можуть мобілізувати. За законом, це не вдасться зробити, поки чоловік не досягне 25 років.

Приписка до дільниць проходить щорічно із січня по березень. Якщо хлопець навчається у школі, то саме там його мають сповістити про те, що потрібно стати на облік. В іншому випадку про це мають попіклуватися голови сільських, селищних, міських рад, керівники установ чи організацій, голови ОСББ будинку.

У повістці, яку передадуть школяреві, буде зазначена дата, коли він має прийти до центру комплектування. Раніше ТЦК та СП надсилали або вручали повістки юнакам за домашньою адресою, але тепер від такого способу оповіщення відмовилися.

"Постановка хлопців на військовий облік проводиться централізовано – зазвичай школою. Класом направляється група хлопців до військкомату і вони разом стають на облік", – розповідав адвокат юридичної компанії "Міллер" Андрій Новак у коментарі "УП.Життя".

Школярів ставлять на облік у ТЦК за місцем навчання або проживання. Якщо школяреві не вдасться піти до військкомату разом з однокласниками, то він має зробити це самостійно, утім не пізніше встановленого терміну.

За порушення правила юнаку або його батькам доведеться сплатити штраф у розмірі 17-25,5 тисяч гривень.

За законом "Про військовий обов'язок і військову службу", окрім 16-річних школярів на облік призовників до 25-ти також повинні стати:

ті, хто переїхали на нове місце проживання до іншого міста, селища або села (зокрема з-за кордону);

ті, хто отримали українське громадянство;

ті, хто закінчили відбувати покарання у в'язниці;

ті, кого відрахували із військових навчальних закладів;

ті, хто не пройшли базову загальновійськову підготовку.

У попередньому матеріалі ми розповідали, кого можуть зняти та виключити з обліку призовників, і як відрізняються ці поняття.

Які документи потрібні, щоб стати на облік?

Для того, аби стати на облік призовників, потрібно взяти з собою до ТЦК український паспорт. Далі треба написати заяву про взяття на облік. Після цього на допризовника заведуть особову справу і занесуть його дані до реєстру "Оберіг".

Раніше у ТЦК одразу визначали ступінь придатності юнака, однак за новими експериментальними правилами, на облік можна буде стати без медогляду. ВЛК потрібно буде пройти, коли у 25 років чоловік стане військовозобов'язаним і буде підлягати мобілізації. Або ж раніше, якщо захоче піти служити до війська добровільно.

Щоб стати на облік у ТЦК, потрібно взяти з собою документи NewAfrica/Depositphotos

Кому зі школярів не потрібно йти до ТЦК, щоб стати на облік?

Деяким хлопцям не доведеться йти до центру комплектування, щоб стати призовником.

За постановою № 932, дані чоловіків, які будуть звертатися до Міграційної служби, щоб оформити український чи закордонний паспорт, "підтягнуться" до реєстру "Оберіг". Тобто, якщо допризовник втратив чи загубив паспорт і планує отримати новий, його поставлять на військовий облік автоматично за допомогою інформації з Демографічного реєстру.

Нововведення стосується й тих юнаків, які звертаються за консульськими послугами за кордоном. Їх теж поставлять на облік у такий спосіб, і ТЦК отримають дані майбутніх призовників через систему "Трембіта". Тому не доведеться повертатися до України, щоб прийти до центру комплектування фізично.

Що таке приписне посвідчення?

Після того, як школяр стане призовником, йому видадуть перший військово-обліковий документ – посвідчення про приписку до призовної дільниці. Під час воєнного стану його потрібно всюди носити з собою або ж завантажити додаток Резерв+ і мати документ в електронному вигляді.

Приписне посвідчення може попросити показати представник ТЦК, поліцейський або прикордонник. Крім того, воно потрібне для того, аби вступити до університету, влаштуватися на роботу чи перетнути кордон.

"Держава створює всі умови для того, щоб без наявності військово-облікового документа ніхто не міг зробити нічого суттєвого. Не міг отримати послуги, які є базовими – той же паспорт, або певні довідки. Без військово-облікового документа не приймуть навіть до вищого навчального закладу", – говорить юрист Андрій Новак.

Під час воєнного стану призовники мають всюди носити з собою приписне посвідчення Чортківський РТЦК та СП

Що зобов'язаний робити призовник?

Коли юнака ставлять на облік, то зазвичай розповідають про його права, як призовника, і пояснюють, яких правил він тепер має дотримуватися.

За постановою Кабінету Міністрів, усі військовозобов'язані, призовники та резервісти повинні:

після того, як переїжджають на нове місце проживання (в іншу область, район, громаду), за три дні до виїзду знятися з обліку на минулому місці і упродовж семи днів після прибуття стати на облік у новому;

приходити до ТЦК та СП у вказаний термін, якщо їм вручать повістку (на уточнення облікових даних, проходження ВЛК, мобілізаційне розпорядження);

проходити медичний огляд, якщо так вирішить комісія з питань військового обліку, комісія з направлення на проходження базової військової служби або військово-лікарська комісія;

проходити підготовку до військової служби, військову службу, виконувати військовий обов'язок у запасі або проходити службу у військовому резерві;

не рідше одного разу на п'ять років звіряти свої персональні дані з даними, які є у ТЦК та СП (у реєстрі "Оберіг");

упродовж семи днів повідомляти ТЦК та СП, якщо змінилися якісь із персональних даних, які є у реєстрі;

за потреби надавати ТЦК та СП документи, які підтверджують право на відстрочку від служби під час мобілізації;

негайно повідомити ТЦК та СП, якщо втратять військово-обліковий документ.

Чи можна школярам та студентам виїжджати за кордон?

До того як юнакові виповниться 18 років, він може вільно виїжджати за межі України. Утім, лише з приписним посвідченням, якщо вже має його. За новими правилами, під час виїзду призовників не знімають з військового обліку, і дані про них залишаються в реєстрі "Оберіг".

Ті, кого зняли з обліку до того, як почали діяти нововведення, повинні були знову стати на нього до 16 червня. Це дозволяли зробити через консульство в іноземній державі або пропонували приїхати в Україну і стати на облік у ТЦК особисто.

Раніше повнолітнім чоловікам заборонили перетинати кордон навіть задля навчання в іншій країні. Та на початку квітня Уряд ухвалив рішення, за яким деякі студенти 18-22 років зможуть брати участь у програмах академічної мобільності і упродовж семестру вчитися за кордоном.

Чи можуть мобілізувати з 18 років?

Здебільшого чоловіки стають військовозобов’язаними з 25 років. Утім, є випадки, коли людина може втратити статус призовника раніше. До прикладу:

1) після того, як пройде строкову службу (її відмінили на час воєнного стану);

2) після закінчення військового навчального закладу або військової кафедри, коли отримає молодше офіцерське звання;

3) якщо за станом здоров'я її визнали непридатною до служби в мирний час, але обмежено придатною у воєнний.

На початку вересня Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який забороняє мобілізувати обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років. Однак він досі чекає другого читання. Щоб зупинити мобілізацію таких людей вже зараз, мають видати спеціальний наказ. Цим наказом також мають гарантувати, щоб тих, кого встигли мобілізувати, не відправляли на штурми.

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