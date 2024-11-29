Комітет підтримав постановку на облік жінок, які добровільно пройдуть базову військову підготовку

В Україні оновлять процедуру обліку жінок, які хочуть пройти базову військову службу

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки підтримав зміни до Закону "Про військовий обов’язок і військову службу".

Вони, зокрема, передбачають, що оновлення правил військового обліку для жінок, які добровільно проходитимуть базову військову підготовку.

Про це йдеться у відповідному законопроєкті.

Згідно з документом, жінки, які за станом здоров'я і віком придатні до служби, можуть подати заяву про бажання пройти базову військову підготовку. Перед її початком їх братимуть на військовий облік призовників.

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Після завершення базової військової підготовки такі жінки стають на облік військовозобов’язаних.

Перед початком практичних занять базової загальновійськової підготовки всі добровольці проходитимуть медичний огляд.

Нагадаємо, згідно з новими правилами, замість строкової служби для громадян в Україні запровадили базову військову підготовку. Її повинні пройти усі чоловіки віком від 18 до 24 років, тобто ті, хто ще не підлягає мобілізації. Жінки можуть проходити її добровільно.

Базову загальновійськову підготовку можна буде пройти у закладах вищої освіти та вищих військових навчальних закладах. Її повинні будуть включити до навчальних планів, як окрему дисципліну.

Студентів-чоловіків, які не пройшли базову військову підготовку, будуть відраховувати із закладів освіти.