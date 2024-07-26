"Полон убиває": рідні постраждалих внаслідок теракту в Оленівці закликають заснувати день пам’яті

Плакат однієї з учасниць мітингу на підтримку азовців

Цьогоріч 29 липня минає друга річниця з дня масового вбивства РФ полонених українських захисників у Оленівській колонії, що на Донеччині. Рідні загиблих та чинні захисники закликають парламент заснувати день пам’яті постраждалим.

Про це стало відомо з допису громадської організації "Спільнота родин Оленівки" спільно з "Медійною ініціативою за права людини".

Як йдеться в повідомленні, родини загиблих в Оленівській колонії, неодноразово зверталися до влади з проханням сприяти прийняттю проєкту Постанови №10188. За їхніми словами, досі листи не дали очікуваних результатів.

"Два роки тому в Оленівській колонії Росія за одну ніч стратила понад 50 бійців бригади "Азов", ще 130 зазнали поранень. Того дня світ дізнався правду – полон убиває.

День пам’яті важливий не тільки для вшанування азовців, він потрібен усім нам, аби пам’ятати про кожного українця, якого Росія вбила, стратила або закатувала в полоні. Усі вони заслуговують на гідну шану.

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Це дуже важливо для кожної родини, яка не дочекалася свого рідного з полону", – пояснюють рідні загиблих та чинні захисники на відео.

Що передбачає проєкт, про який йдеться?

"Спільнота родин Оленівки" закликає до прийняття народними обранцями проєкту Постанови №10188 "Про вшанування пам’яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні".

У тексті зареєстрованого у Верховній раді ще у жовтні 2023-го документа депутати пропонують відзначати день скорботи та вшанування пам’яті Захисників та Захисниць 28 липня – у переддень спланованого російськими військовими вибуху в стінах колонії, де утримували полонених бригади "Азов".

Попри те, що проєкт був зареєстрований майже рік тому, як свідчать дані картки законопроєкту, з 30 жовтня 2023 року Постанова досі перебуває на ознайомленні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики парламенту.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські військові вбили щонайменше 53 захисників Маріуполя. Причиною цього, як свідчать дані Служби безпеки України, стало використання реактивного термобаричного гранатомета, що призвело до вибуху в бараці, куди напередодні перевели 193 полонених азовців.

На думку Генштабу ЗСУ, теракт росіяни здійснили для того, аби приховати катування та вбивства полонених, а також звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів".

Раніше представниця "Спільноти родин Оленівки" Марія Алєксєєвич назвала три вимоги до міжнародної спільноти Міжнародного комітету Червоного хреста, українських дипломатів та влади.

Зокрема, йшлося про повернення всіх поранених внаслідок теракту в Оленівці захисників, гідне вшанування вбитих героїв та міжнародне розслідування.

"Звичайно, ми розуміємо, що змушені їм постійно нагадувати про їхні прямі обов’язки, змушені просити їх робити більше. Але будь-які слова та дії досі не принесли жодного результату", – ділилася Алєксєєвич.