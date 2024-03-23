Рідні загиблих та поранених у теракті в Оленівці назвали три вимоги до міжнародної спільноти

Рідні загиблих та поранених внаслідок теракту РФ в Оленівці назвали три вимоги, з якими звертаються до української та міжнародної спільноти.

Представниця ГО "Спільнота родин Оленівки" Марія Алєксєєвич розповіла "УП. Життя", якої допомоги потребує від міжнародної спільноти, МКЧХ, а також українських дипломатів та влади.

"З дня теракту в Оленівці у нас є три проблеми, які досі не вирішені. А саме: повернення всіх поранених внаслідок теракту в Оленівці захисників, гідне вшанування вбитих героїв та міжнародне розслідування теракту.

Ми маємо повернути додому людей, які вижили, тому що росіяни планували вбивство, вони є жертвами російського воєнного злочину і досі немає розуміння, з якою логікою формувалися списки, за якими переводили наших рідних в окремий барак, який для понад 50 людей став місцем смерті", – каже Марія.

За її словами, робота міжнародних організацій досі перебуває на тому ж рівні, що і раніше.

"Звичайно, ми розуміємо, що змушені їм постійно нагадувати про їхні прямі обов’язки, змушені просити їх робити більше. Але будь-які слова та дії досі не принесли жодного результату", – каже Алєксєєвич.

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Спільнота родин досі не знає, де утримуються поранені внаслідок теракту захисники. Невідома навіть точна кількість людей, які вижили під час теракту та які поранення вони отримали. Марія каже, що це близько 120 людей.

"Єдине, що можна сказати точно, це про людей, яких Міноборони Росії опублікували як важкопоранених 30 липня 2022 року. З цього списку в полоні перебуває 59 людей, серед яких і мій чоловік.

Я досі звертаюся до МКЧХ з проханнями встановити інформацію про мого чоловіка, адже він офіційно підтверджений як військовополонений країною-агресором за сприяння МКЧХ, але відповідей від них я не отримую вже понад пів року", – каже Марія.

Також активістка вважає, що посольства України мають активніше працювати над просуванням теми російського теракту в Оленівці.

"Ми зверталися до послів України в різних країнах з таким проханням ще понад два місяці тому, але досі від більшості не отримали жодної відповіді. Деякі з них нам відповідали "звертайтеся до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та до Уповноваженого ВР з прав людини", попри те, що прохання були спрямовані саме до послів щодо їхньої роботи.

І акції, які ми організовували за допомоги українських діаспор, – це наша з ними робота, без допомоги державних органів, хоча так не має бути в період повномасштабної війни", – каже Марія.

Окрім цього, у “Спільноті родин Оленівки" розповіли, як ведеться співпраця з міжнародними організаціями. В кінці лютого за сприяння Медійної ініціативи за права людини відбулась поїздка в ОБСЄ, присвячена теракту в Оленівці.

Марія разом зі звільненим з полону азовцем, який пережив теракт, а також представниками МІПЛ, зустрілася з представниками країн-делегацій ОБСЄ.

Зокрема, просили про контроль за місцями утримання, моніторинг дотримання Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та допомогу у звільненні рідних з полону.

"Чи дасть бодай якісь результати ця поїздка – поки важко сказати. Але ми в будь-якому разі маємо постійно нагадувати міжнародним організаціям про те, що росія вчиняє воєнні злочини постійно, і що світова реакція має бути потужною, а не такою, якою вона є зараз.

Ми хочемо наголосити на тому, що нам необхідна підтримка державних органів України для того, щоб про ці теми знав увесь світ. Нам необхідна підтримка за кордоном і щоб повернути людей, які досі утримуються в полоні, і щоб було міжнародне розслідування теракту. Адже розголос дійсно діє і може допомогти", – наголошує Марія.

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Тепер разом з іншими активістками організації Марія хоче поїхати до Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ, і просить підтримки з боку українських органів.

"9 січня 2024 року у нас відбулась зустріч з державними органами України, з керівником ОП Андрієм Єрмаком та очільником ГУР Кирилом Будановим. На цій зустрічі ми розповіли про три проблеми, які досі ніяк не вирішуються, та просили від них підтримки.

Ми наголосили, що для того, щоб звільнити з полону поранених під час теракту в Оленівці, ми маємо просити допомоги у країн, які вже активно займалися обмінами військовополоненими, а саме у Туреччини, Саудівської Аравії та ОАЕ", – каже Марія.

За словами Марії, її запевнили, що робота в цьому напрямку ведеться, і що до міжнародних поїздок будуть долучати її спільноту.

Але поки що закордонна поїздка за сприяння держави були лише одна – ще наприкінці вересня 2023 року представниці "Спільноти" їздили до Женеви та спілкувалися з представниками ООН і МКЧХ.

"Нам необхідні впливові країни і нам необхідна допомога МЗС та ОП, щоб ми змогли потрапити на зустрічі з впливовими людьми з цих країн задля досягнення нашої мети", – наголошує Марія.

Також "Спільнота" просить започаткувати Дні скорботи та вшанування пам’яті загиблих від теракту.

Українці уже підписали петицію про створення такого дня – вона набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

"Через 4 місяці здійсниться два роки після теракту в Оленівці, але на державному рівні досі не започаткований День пам’яті за страченими героями. На петицію, яку я реєструвала в липні минулого року і яка набрала понад 25 тисяч голосів, досі немає відповіді.

Ми зверталися до депутатів з проханням зареєструвати законопроєкт щодо Дня пам’яті, один із них це зробив кілька місяців тому, але досі проєкт постанови перебуває на розгляді. Він має пройти різні комітети ВРУ задля погодження", – каже Марія.

Зрештою, організація просить про підтримку всіх українців – зокрема, у поширенні інформації про теракт та розголосі щодо вимог “Спільноти”.

“Будь-хто може долучатися до цієї допомоги за бажанням. До прикладу, якщо є люди, які вміють малювати, писати вірші або тексти загалом, писати музику, якщо є будь-які креативні ідеї, як можна відобразити масову страту в полоні та нагадати про полонених в будь-якому вигляді, ми завжди відкриті до діалогу та нових співпраць.

Нам необхідна постійна підтримка ЗМІ, щоб тема вбивств та катувань в полоні постійно була в інфопросторі”, – додає Марія.

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року росіяни вбили щонайменше 53 захисників Маріуполя, підірвавши барак в Оленівці, куди напередодні перевели 193 військовополонених азовців. За майже 2 роки МКЧХ та інших іноземних правозахисників не допустили до поранених бійців, а також в місця утримання захисників Маріуполя.

Протягом останнього місяця українці за кордоном провели акції, покликані нагадати іноземцям про теракт РФ в Оленівці.

Акції, організовані "Спільнотою родин Оленівки" відбулися в 11 країнах, зокрема у Франції, Англії, Німеччині, Швеції, Італії, Іспанії, США, Польщі, Австралії, Канаді, Ірландії.

За словами Марії Алєксєєвич, загалом вдалося провести близько 20 акцій, на кожну з яких прийшли близько сотні людей.