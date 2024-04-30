Унаслідок атаки по Одесі загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету

Увечері 29 квітня російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Одним із жертв обстрілу став Борис Васильєв – проректор Міжнародного гуманітарного університету.

Про смерть колеги повідомили у вищому навчальному закладі.

"Керівництво та колектив Міжнародного гуманітарного університету висловлює щирі співчуття рідним, друзям, усім, хто знав, любив та шанував Бориса Володимировича", – зазначили в дописі.

Співчуття рідним чоловіка та його академічній родині висловила очільниця фракції "Слуга народу" Верховної Ради України та голова наглядової ради закладу освіти Юлія Гришина.

"Я знаю, наскільки високо цінували професійність і відданість Бориса Володимировича своїй справі. Як колеги, так і студенти" – написала вона.

Адміністрація закладу проінформувала, що Васильєв обіймав посаду проректорка з питань навчально-інноваціного розвитку та економічної діяльності.

Раніше представники місцевої влади заявляли, що внаслідок атаки загинули 5 осіб та собака, ще 23 постраждалих, у тому числі 4-річна дівчинка, знаходяться в лікарні. Восьмеро травмованих перебувають у важкому стані, ще четверо, зокрема дитина, – у край важкому.

Атаки зазнав палац Одеської юридичної академії, також відомий як "замок Гаррі Поттера" або "замок Ківалова". Державна служба з надзвичайних ситуацій залучила до ліквідації пожежі в будівлі 45 рятувальників та 15 одиниць техніки.

Для удару росіяни використали балістичну ракету з касетним боєприпасом, який використовують для ураження живої сили.

Нагадуємо, у січні 2024 року на Сумщині внаслідок обстрілу росіян загинув останній житель села Степок.