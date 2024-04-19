Уламок ракети пробив дах авто: що відомо про загибель поліцейської у Чернігові

Унаслідок ракетної атаки по Чернігову 17 квітня загинули 18 людей, ще понад 70 отримали поранення.

Серед жертв – 25-річна Аліна Миколаєць. Дівчина працювала інспектором відділу реагування патрульної поліції Чернігівського райуправління, у поліції служила з червня 2023 року. Мала звання лейтенантки.

Своїми спогадами про загиблу з "УП. Життя" поділилася її близька подруга та колега Дарія Карета.

"Ми познайомилися рік тому, коли складали іспит з фізкультури на вступ до Національної поліції. З того часу тісно спілкувалися. Були на зв’язку кожен день, хоч і вчилися у різних містах", – пригадує дівчина.

За день до трагедії Аліна взяла лікарняний, а наступного – хлопець віз її до лікарні. Однак доїхати туди вони не встигли.

"Під час обстрілу вони були в машині. Коли впала перша ракета – її хлопець натиснув на газ, щоб виїхати на трасу. А потім пролунав другий вибух – їх віднесло в кущі", – розповіла Дарія.

За словами Олега, хлопця Аліни, уламок пробив дах автівки пари та влучив у голову дівчини.

Дівчину намагалися врятувати, однак від отриманих травм вона померла в лікарні.

Дівчина взяла лікарняний напередодні трагедії Instagram @alinamikolaiets

Дарія Карета пригадує, що на момент трагедії була на роботі.

"Прийшло повідомлення на "102". Там було вказано, що померла дівчина та її ім’я, прізвище, по батькові та рік народження. Я не вірила у побачене, не вірила, що це Аліна… У мене відразу почалася істерика, я кричала. У відділку всі були шоковані", – поділилася подруга загиблої.

Хлопець дівчини отримав незначні травми, його життю нічого не загрожує. Також разом з парою у машині була собака Аліни – Бакс.

"Баксика ми шукали через соцмережі: я опублікувала допис. І його дуже швидко знайшли в одній із ветклінік. Він був сильно переляканий, а також весь у крові, проте не своїй…", – з сумом каже дівчина.

Аліна Миколаєць була єдиною дитиною в сім’ї. У неї залишились батьки та інші родичі.

"У них з мамою були дуже близькі та теплі стосунки. Вона плаче та важко переживає втрату єдиної доньки", – зазначила Дарія Карета.

За словами подруги, Аліна була доброю людиною.

"Вона була сильною та вразливою, а ще хотіла поїхати на море. Приймала усе близько до серця. Завжди підтримувала та вислуховувала, коли це було потрібно. Нам усім її не вистачатиме", – зазначила колега загиблої.

Кожен охочий може підтримати родину загиблої.

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