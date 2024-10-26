У Дніпрі внаслідок удару РФ загинули дружина та донька поліцейського

У Дніпрі внаслідок російського ракетного обстрілу загинули дружина та 14-річна донька місцевого поліцейського. Російська ракета влучила у двоповерхову житлову будівлю, повністю зруйнувавши будинок на вісім квартир.

Про це повідомили у Нацполіції.

Загалом під час атаки загинули чотири особи, ще двадцять отримали поранення.

Серед тих, хто опинився під завалами, був сам поліцейський, його дружина та дві доньки. Чоловіка та молодшу доньку вдалося врятувати. Дівчинку терміново госпіталізували.

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Поліцейський, попри отриману контузію та травми, залишився на місці трагедії допомагати рятувальникам у пошуковій операції.

Під час розбору завалів рятувальники виявили дружину та старшу доньку без ознак життя.

Нагадаємо, увечері 25 жовтня російські війська завдали ракетного удару по Дніпру, у місті пошкоджена житлова забудова.