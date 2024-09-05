Після ракетного удару по Львову в лікарнях перебуває 26 пацієнтів, 10 – у важкому стані

Станом на 9:00 ранку 5 вересня у лікарнях перебуває 26 пацієнтів, які постраждали внаслідок ракетного удару по Львову 4 вересня.

7 пацієнтів отримують терапію в лікарні святого Пантелеймона, 11 – у лікарні святого Луки та 8 – у лікарні святого Миколая.

10 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії у важкому стані, повідомив "УП. Життя" завідувач відділення невідкладної допомоги лікарні Святого Пантелеймона Сергій Іщук.

Зокрема, у лікарні Святого Пантелеймона – 4, у лікарні Святого Луки – 3, а в дитячій лікарні Святого Миколая – 3 діток.

Наслідки ракетного удару РФ по Львову 4 вересня ФОТО З TELEGRAM АНДРІЯ САДОВОГО

ВІДЕО ДНЯ

Загалом за попередню добу до медзакладів Першого медобʼєднання привезли 54 пацієнтів. 28 із них повернулись додому після того, як отримали необхідну медичну допомогу.

"Одна із найважчих пацієнток – це 22-річна дівчина, у якої під час надання невідкладної медичної допомоги виявили уламок біля серця. Вона перебуває у лікарні Святого Пантелеймона, де під час оперативного втручання нашим хірургам з великими зусиллями вдалося видалити цей уламок.

Пацієнтка в стабільному стані зараз перебуває у відділенні інтенсивної терапії кардіохірургічного профілю. Стан середньої важкості", – сказав Іщук.

Лікар зауважив, що всі пацієнти стабілізовані та загрози їхньому життю немає. За його словами, більшість пацієнтів, які постраждали від ракетного удару РФ, мали травми грудної клітки та черевної порожнини. Також багато людей отримали осколкові поранення голови, шиї та кінцівок.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу Львова 4 вересня загинули 7 людей, серед яких 7-річна дитина.

Росіяни вбили майже всю сім'ю Базилевич: вцілів тільки батько Ярослав, а його дружина Євгенія та троє доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку.

Читайте також : Наймолодшій було 7 років: що відомо про загиблих матір і доньок у Львові

Також окупанти пошкодили у Львові п’ять шкіл та два Центри творчості.