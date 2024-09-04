Різні масштаби руйнувань: у якому стані пошкоджені освітні заклади Львова
4 вересня Росія здійснила комбіновану атаку українських міст. Унаслідок обстрілу Львова постраждали п’ять шкіл та два Центри творчості.
Про це в коментарі "УП. Життя" повідомив начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської Ради Андрій Закалюк.
Зокрема йдеться про:
- Навчально-виховний комплекс школа-садок "Арніка";
- Ліцей №17;
- Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів;
- Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв.
Також пошкоджень зазнав приватний заклад Bilingual International STEM School.
"Пройшло лише три дні навчання. Сотні вікон, дверей, дахи", – йдеться в дописі Андрія Закалюка.
За словами очільника управління освіти, пожеж чи займань у стінах навчальних закладів не було, але в більшості з них силою удару вибило вікна. Очікується, що місцева влада зможе оперативно відновити належні умови для занять.
У Львівській міській раді уточнили, що загалом у навчальних закладах вибило 294 вікна та 102 дверей, пошкоджень зазнали три дахи, зокрема постраждали:
- у школі "Арніка" – 40 вікон;
- у Львівському художньому ліцеї – 2 вікна та дах;
- у ЦДЮТ Залізничного району – 20 вікон і 1 двері, частина огорожі;
- у приватній школі-садку Bilingual International STEM School – 20 вікон повністю та ще 10 частково, 4 дверей та стеля у трьох класах;
- у Ліцеї № 5 – 74 вікна, 49 дверей, сходова клітка та дах;
- у Ліцеї № 17 – 122 вікна, 47 дверей та ворота;
- у Центрі творчості "Веселка" – 9 вікон та 1 двері.
"Школи "Арніка" та Ліцей №17 розпочнуть навчання без проблем. У них пошкоджені вікна, які сьогодні полагодять, а завтра в цих приміщеннях можна буде вчитися. Тим паче, ми поки маємо теплу погоду", – повідомив Андрій Закалюк.
Водночас найбільше внаслідок ракетного удару постраждав Ліцей №5, в якому новий навчальний рік розпочало близько 500 школярів. Наразі у приміщенні відсутні всі вікна, також пошкоджений дах і перекриття.
"Там руйнування масштабніші, зокрема існує потреба перекриття даху. Ліцей №5, можливо, матиме змішану форму навчання. Однак ми шукаємо альтернативу, оскільки поряд є школи, які можуть прийняти учнів", – розповідає посадовець.
Остаточне рішення щодо відновлення навчання в закладах, які постраждали від ракетного удару, приймуть під час засідання о 16 годині.
Нагадаємо, зранку 4 вересня російські війська обстріляли район головного вокзалу у Львові, що спричинило загоряння житлових будинків.
Станом на 12:30 відомо про загибель сімох людей, зокрема трьох дітей. Ще 47 львів’ян отримали поранення – 11 з яких перебувають у критичному стані в лікарнях міста.
"Розгорнуті операційні. Працюють травматологічні медичні бригади. Просто зараз у 6 операційних рятують життя критичних пацієнтів", – розповіла медична директорка Першого медоб’єднання Львова Наталія Матолінець.
Крім того, через обстріл зазнали пошкоджень принаймні сім пам’яток архітектури місцевого значення, які розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО.