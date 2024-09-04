Різні масштаби руйнувань: у якому стані пошкоджені освітні заклади Львова

4 вересня Росія здійснила комбіновану атаку українських міст. Унаслідок обстрілу Львова постраждали п’ять шкіл та два Центри творчості.

Про це в коментарі "УП. Життя" повідомив начальник управління освіти департаменту розвитку Львівської міської Ради Андрій Закалюк.

Андрій Закалюк/Facebook Андрій Закалюк/Facebook Андрій Закалюк/Facebook Андрій Закалюк/Facebook

Зокрема йдеться про:

Навчально-виховний комплекс школа-садок "Арніка";

Ліцей №17;

Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів;

Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв.

Також пошкоджень зазнав приватний заклад Bilingual International STEM School.

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"Пройшло лише три дні навчання. Сотні вікон, дверей, дахи", – йдеться в дописі Андрія Закалюка.

За словами очільника управління освіти, пожеж чи займань у стінах навчальних закладів не було, але в більшості з них силою удару вибило вікна. Очікується, що місцева влада зможе оперативно відновити належні умови для занять.

У Львівській міській раді уточнили, що загалом у навчальних закладах вибило 294 вікна та 102 дверей, пошкоджень зазнали три дахи, зокрема постраждали:

у школі "Арніка" – 40 вікон;

у Львівському художньому ліцеї – 2 вікна та дах;

у ЦДЮТ Залізничного району – 20 вікон і 1 двері, частина огорожі;

у приватній школі-садку Bilingual International STEM School – 20 вікон повністю та ще 10 частково, 4 дверей та стеля у трьох класах;

у Ліцеї № 5 – 74 вікна, 49 дверей, сходова клітка та дах;

у Ліцеї № 17 – 122 вікна, 47 дверей та ворота;

у Центрі творчості "Веселка" – 9 вікон та 1 двері.

"Школи "Арніка" та Ліцей №17 розпочнуть навчання без проблем. У них пошкоджені вікна, які сьогодні полагодять, а завтра в цих приміщеннях можна буде вчитися. Тим паче, ми поки маємо теплу погоду", – повідомив Андрій Закалюк.

Водночас найбільше внаслідок ракетного удару постраждав Ліцей №5, в якому новий навчальний рік розпочало близько 500 школярів. Наразі у приміщенні відсутні всі вікна, також пошкоджений дах і перекриття.

"Там руйнування масштабніші, зокрема існує потреба перекриття даху. Ліцей №5, можливо, матиме змішану форму навчання. Однак ми шукаємо альтернативу, оскільки поряд є школи, які можуть прийняти учнів", – розповідає посадовець.

Остаточне рішення щодо відновлення навчання в закладах, які постраждали від ракетного удару, приймуть під час засідання о 16 годині.

Нагадаємо, зранку 4 вересня російські війська обстріляли район головного вокзалу у Львові, що спричинило загоряння житлових будинків.

Станом на 12:30 відомо про загибель сімох людей, зокрема трьох дітей. Ще 47 львів’ян отримали поранення – 11 з яких перебувають у критичному стані в лікарнях міста.

"Розгорнуті операційні. Працюють травматологічні медичні бригади. Просто зараз у 6 операційних рятують життя критичних пацієнтів", – розповіла медична директорка Першого медоб’єднання Львова Наталія Матолінець.

Крім того, через обстріл зазнали пошкоджень принаймні сім пам’яток архітектури місцевого значення, які розташовані в історичному ареалі та буферній зоні ЮНЕСКО.