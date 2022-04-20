Як освятити паску під час війни? Пояснює ПЦУ

В умовах бойових дій, особливо у фронтових зонах, віряни можуть не відвідувати Всенічне богослужіння.

Натомість вони можуть взяти участь у службі вранці або ж долучитись до неї онлайн, повідомив предстоятель Української православної церкви Митрополит Епіфаній під час всеукраїнського телемарафону 20 квітня.

Епіфаній наголосив, що ті, хто хочуть освятити паски, можуть прийти в храм після молитви онлайн.

"Хто матиме бажання, може долучитися до трансляції богослужіння онлайн, а потім прийти у храм та освятити паски та пасхальні приношення", – сказав священник.

Фото: VadimVasenin/Depositphotos

Епіфаній додав, що особливо це стосується півдня та сходу України, віруючи не мають скупчуватись у великих кількостях при освяченні пасок, тому можна розділяти час богослужінь.

За його словами, останнім часом почастішали чутки про провокації під час богослужінь, тому церква закликає священників та парафіян бути пильними.

"Усім потрібно добре розуміти, що в цьому році Великдень ми будемо зустрічати в умовах війни, тому кожен із нас має бути мудрим і відповідальним.

Ми бачимо, що ворог добре розуміє духовну складову боротьби, тому він намагається позбавити нас Великодньої радості, бо свято Воскресіння має надихати нас боротьбу", – сказав Епіфаній.

Нагадаємо, УП.Життя зібрала список порад про те, як святкувати Великдень в умовах війни та як брати участь в богослужіннях

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