Від реєстрації кабінету вступника до зарахування: МОН оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів

Для вступу за творчим конкурсом та співбесідою передбачено окремі терміни

27 червня завершилися основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), після отримання результатів якого на цьогорічних абітурієнтів чекає вступ до закладів вищої освіти.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поділився алгоритмом дій для вступників і розповів про особливості вступу на бакалаврат.

Так, вступна кампанія у 2024 році включатиме три етапи:

1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів;

3 липня – початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди;

19 липня – старт подання заяв до вишів.

Водночас абітурієнти мають враховувати те, що для вступу на творчі спеціальності та за співбесідою передбачений окремий графік.

Етап конкурсу чи особистих інтерв’ю розпочнеться 8 липня, після проходження яких (з 19 липня) вступник зможе почати подавати заяви на вступ.

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Перший етап – реєстрація електронного кабінету

Розпочати процес вступу слід із реєстрації особистого електронного кабінету на сайті. При цьому необхідно вказати:

логін електронної пошти, до якої абітурієнт має доступ;

новий пароль до кабінету, який слід запам’ятати або записати;

серію та номер документа про освіту;

номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ чи ЗНО;

тип і номер документа, що посвідчує особу (паспорта або свідоцтва про народження), або РНОКПП (індивідуальний податковий номер).

Оксен Лісовий/Facebook Оксен Лісовий/Facebook

Далі слід активувати кабінет за посиланням, яке надійде на вказану під час реєстрації електронну пошту.

Після цього сайт надасть можливість доповнити відомість контактними номерами, власним фото (не селфі), а також, за потреби, іншими документами про освіту.

Подання заяв на вступ

Міністерство освіти і науки встановило максимальну кількість поданих на вступ заяв – 15. При цьому виключно в п’яти з них абітурієнти зможуть обрати бюджетну форму навчання.

Також вступники обмежені у виборі траєкторій навчання – їх можна обрати до п’яти.

Під час подання заяв слід обрати:

основу вступу (11 класів повної загальної середньої освіти, диплом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи спеціаліста) та ступінь, який абітурієнт хоче здобувати (бакалавр);

конкурсну пропозицію;

джерело фінансування (бюджетна чи контрактна форми);

пріоритетність для заяв на бюджет.

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Крім того, необхідно заповнити поле для мотиваційного листа текстом есе вступника.

Останній крок – зарахування до закладу вищої освіти

До 5 серпня абітурієнтам варто слідкувати за зміною в особистому кабінеті статусу їхніх заяв на вступ. Після того, як вступник отримає рекомендацію до зарахування, він має:

підтвердити вибір закладу освіти;

виконати вимоги до зарахування відповідно до правил обраного вишу;

укласти договір про надання освітніх послуг.

Раніше ми розповідали про гарячу лінію МОН, за якою абітурієнти можуть звернутися і поставити питання щодо вступної кампанії 2024 року.