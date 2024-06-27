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Від реєстрації кабінету вступника до зарахування: МОН оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів

Анна Коваленко — 27 червня, 20:15
Від реєстрації кабінету вступника до зарахування: МОН оприлюднило алгоритм дій для абітурієнтів
Для вступу за творчим конкурсом та співбесідою передбачено окремі терміни
Catherine Delahaye/Getty Images

27 червня завершилися основні сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), після отримання результатів якого на цьогорічних абітурієнтів чекає вступ до закладів вищої освіти.

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий поділився алгоритмом дій для вступників і розповів про особливості вступу на бакалаврат.

Так, вступна кампанія у 2024 році включатиме три етапи:

  • 1 липня – старт реєстрації електронних кабінетів;
  • 3 липня – початок реєстрації заяв на творчі конкурси та співбесіди;
  • 19 липня – старт подання заяв до вишів.

Водночас абітурієнти мають враховувати те, що для вступу на творчі спеціальності та за співбесідою передбачений окремий графік.

Етап конкурсу чи особистих інтерв’ю розпочнеться 8 липня, після проходження яких (з 19 липня) вступник зможе почати подавати заяви на вступ.

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Перший етап – реєстрація електронного кабінету

Розпочати процес вступу слід із реєстрації особистого електронного кабінету на сайті. При цьому необхідно вказати:

  • логін електронної пошти, до якої абітурієнт має доступ;
  • новий пароль до кабінету, який слід запам’ятати або записати;
  • серію та номер документа про освіту;
  • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката НМТ чи ЗНО;
  • тип і номер документа, що посвідчує особу (паспорта або свідоцтва про народження), або РНОКПП (індивідуальний податковий номер).
Основні дати вступу від реєстрації кабінетів
Оксен Лісовий/Facebook
Етапи вступу після рекомендації до зарахування
Оксен Лісовий/Facebook

Далі слід активувати кабінет за посиланням, яке надійде на вказану під час реєстрації електронну пошту.

Після цього сайт надасть можливість доповнити відомість контактними номерами, власним фото (не селфі), а також, за потреби, іншими документами про освіту.

Подання заяв на вступ

Міністерство освіти і науки встановило максимальну кількість поданих на вступ заяв – 15. При цьому виключно в п’яти з них абітурієнти зможуть обрати бюджетну форму навчання.

Також вступники обмежені у виборі траєкторій навчання – їх можна обрати до п’яти.

Під час подання заяв слід обрати:

  • основу вступу (11 класів повної загальної середньої освіти, диплом фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра чи спеціаліста) та ступінь, який абітурієнт хоче здобувати (бакалавр);
  • конкурсну пропозицію;
  • джерело фінансування (бюджетна чи контрактна форми);
  • пріоритетність для заяв на бюджет.
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Крім того, необхідно заповнити поле для мотиваційного листа текстом есе вступника.

Останній крок – зарахування до закладу вищої освіти

До 5 серпня абітурієнтам варто слідкувати за зміною в особистому кабінеті статусу їхніх заяв на вступ. Після того, як вступник отримає рекомендацію до зарахування, він має:

  • підтвердити вибір закладу освіти;
  • виконати вимоги до зарахування відповідно до правил обраного вишу;
  • укласти договір про надання освітніх послуг.

Раніше ми розповідали про гарячу лінію МОН, за якою абітурієнти можуть звернутися і поставити питання щодо вступної кампанії 2024 року.

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