Змінив "Отечество" на "Вітчизна", а "Росія" – на "Україна": ректора КПІ звинувачують у плагіаті

Ректора Київського політехнічного інституту (КПІ) Анатолія Мельниченка звинувачують в академічному плагіаті. У його дисертації на тему "Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму" знайшли тексти з інших джерел, здебільшого без належного цитування.

Про це повідомив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов з посиланням на аналіз виявленого плагіату, який опублікований на ресурсі "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях".

Як йдеться в аналізі, чимало фрагментів тексту дисертації Мельниченка запозичені з інших джерел, зокрема – праць російських авторів, які описують релігійні феномени та патріотичне виховання.

В аналізі зазначається, що запозичені уривки не завжди містять належні посилання, а деякі російські терміни просто замінені на українські еквіваленти.

Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях" Фото: "Помилки та фальсифікації у наукових дослідженнях"

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Експерти виявили плагіат з книги В. Н. Никитина та В. Л. Обухова "Религиоведение. Вероучения религий мира", звідки Мельниченко позичив низку описів релігійної патології.

Також виявили значні схожості з російською статтею про патріотичне виховання, написаною Володимиром Лутовіновим та Євгеном Радіоновим. Щоправда, в Мельниченка нібито замінені основні поняття.

"Мельниченко замінює "патриота России" на "патріота держави", "Россию" – на "власну державу", "идеи Отечества" – на "ідеї Вітчизни", "защитника Отечества" – на "патріота своєї Вітчизни", слова "реформирования России" на "реформування сучасної України", – йдеться в аналізі.

Нагадаємо, Мельниченко протягом 2015-2021 років був членом комісії КПІ з питань етики та академічної доброчесності. У період 2016-2019 років він входив до складу науково-методичної підкомісії "Академічна доброчесність" Міністерства освіти і науки України, відповідальної за розробку критеріїв доброчесності у науковій спільноті.

"УП. Життя" звернулася за коментарем до Анатолія Мельниченкаі та очікує на його відповідь.



Раніше ми розповідали, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації.