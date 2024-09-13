Трьох викладачок державних вишів звинуватили у плагіаті дисертації заступника міністра освіти

Трьох викладачок з Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету та Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України звинувачують в академічному плагіаті праць заступника міністра освіти та науки.

Про це заявив колишній доцент Сумського державного університету Олег Смірнов.

За його словами, науковиці опублікували статтю, яка, за висновком Смірнова, майже повністю складається з чужих матеріалів без належного цитування.

Одна з авторок статті – Світлана Кучеренко – кандидатка економічних наук, доцентка, декан факультету фінансово-економічної та професійної освіти Переяслав-Хмельницького університету. Вона також відзначена нагородою "Відмінник освіти України".

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Фото Історія усвідомленого плагіату. Книгу про Голодомор розкритикувала лавреатка Пулітцера Енн Епплбаум

Її співавторка Людмила Леваєва – кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економіки того ж університету, на сьогодні обіймає посаду заступниці завідувача кафедри.

Ще одна співавторка статті Наталія Припута – кандидатка економічних наук, доцентка кафедри теоретичної та прикладної економіки Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України.

Разом вони опублікували статтю під назвою "Аналіз тенденцій розвитку сфери послуг в економіці України" у 2021 році в науковому виданні "Економічний вісник університету". Це науковий журнал категорії "Б", зареєстрований як фахове видання для публікації дисертаційних робіт.

За словами Смірнова, значна частина статті науковиць є плагіатом, взятим із праць заступника міністра освіти і науки України та доктора економічних наук Андрія Вітренка.

Олег Смірнов Олег Смірнов Олег Смірнов

Рецензенти виявили, що у статті відсутні належні посилання на монографію Вітренка, хоча її фрагменти були використані в основній частині роботи. Зокрема, було знайдено збіги з його докторською дисертацією "Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій", яка була захищена у 2017 році.

Попри те, що у списку джерел монографія Вітренка згадана, безпосередньо в тексті посилання на це джерело відсутні.

Відповідно до "Рекомендацій щодо запобігання академічному плагіату", затверджених МОН України, будь-яке відтворення чужих наукових результатів без належного посилання на автора є плагіатом.

"УП. Життя" звернулася за коментарями до авторок статті та очікує на їхню відповідь.

Раніше ми розповідали, що міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації.