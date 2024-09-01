"Не скажу": Лісовий відмовився коментувати походження збігів у своїй дисертації

Очільник МОН стверджує, що під час написання ним дисертації існувала "академічна культура", через яку він вдався до недоброчесності

У червні 2023 року міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня. Це відбулося після того, як у його дисертації знайшли плагіат. Очільник міністерства стверджує, що знає природу походження збігів у своїй роботі.

Про це Оксен Лісовий повідомив в інтерв’ю BBC.

"У мене безумовно були співпадіння в дисертації. І найголовніше, що у мене було співпадіння в висновках. Природу цих співпадінь, чому вони там опинились, я дуже добре знаю і пам'ятаю", – заявив очільник МОН.

Водночас міністр відмовився пояснювати походження академічної недоброчесності в його кандидатській дисертації з філософії.

"Не скажу", – відповів він на прохання розповісти причину появи плагіату в роботі.

ВІДЕО ДНЯ

Оксен Лісовий додав, що йому раніше довелося піти на компроміс з "культурою, яка існувала в академічному середовищі".

"Я сказав, ну раз у вас так заведено, то добре, мабуть, так треба.

Чому я відмовлявся? Для того, щоб мене самого не пов'язувало з цією культурою нічого. Окей. Це була культура 2010 року. Такі були правила гри. Я розумів, що мені це не подобається", – пояснив чиновник.

Міністр освіти і науки розповів, що під на початку роботи над дисертацією він самостійно сформулював ідею, задуми, ознайомлювався з літературою. Однак згодом процес "обріс формальністю", адже дисертація мала бути більшою за обсягом, аби відповідати "нормі".

"Я розумів, що мені це не подобається. І щодалі я доходив до захисту, то більше мені це не подобалось. І я вже в якийсь момент і пожалів, що я ввʼязався у це", – говорить Лісовий.

Очільник МОН вважає, що дисертаційними дослідженнями мають займатися науковці – люди, для яких ця робота є частиною професійного зростання.

Наразі, за його словами, не всі автори дисертацій здійснюють наукову діяльність, але отримують ступені для того, аби здобути "статус".

"Багато людей пишуть дисертацію тільки для того, щоб набути статус кандидата наук чи доктора наук, а не для того, щоб розвивати науку. От про що мова […]

Тому я, як менеджер фактично, і відмовився від дисертації", – додав він.

Нагадаємо, інформація про плагіат в науковій роботі Лісового, зокрема, з’явилася на ресурсі "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" – сайті відомому викриттям на плагіату колишнього міністра освіти Сергія Шкарлета та екснардепа-втікача Іллі Киви.

19 травня 2023 року Кабінет міністрів України затвердив процедуру добровільної відмови від наукового ступеня, механізмом якої першим скористався Оксен Лісовий.

"В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці", – пояснив тоді своє рішення міністр освіти і науки.

Після цього Оксен Лісовий розповів, що кандидатську писав «достатньо швидко» у 2010-2011 роках "достатньо швидко", коли "інструментів перевірки на плагіат не було».

На початку 2024 року Оксен Лісовий здобув "перемогу" антипремії "Академічна негідність 2023 року" в категорії "Плагіатор 2023".