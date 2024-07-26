Кількість людей з ігровою залежність в Україні зросла вдвічі від початку року

В Україні за пів року вдвічі виросло число людей з ігровою залежністю

Вже понад 7,8 тисяч українців внесено до Реєстру лудоманів. За перші шість місяців 2024 року кількість людей з ігровою залежністю зросла вдвічі у порівнянні з показниками на початку року.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Зазначається, що у квітні 2024 року до Реєстру потрапила рекордна кількість нових осіб – понад тисяча. Зараз у ньому зареєстровано 7 874 людини.

За перше півріччя цього року до списку додалися 4 585 осіб – це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 роки.

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Щомісяця до Реєстру додається в середньому 760 осіб – це значно перевищує показники попередніх років. Наприклад, у першому півріччі 2023 року цей показник становив лише 115 осіб на місяць, а у 2022 році – 26 осіб на місяць.

Загалом за три роки існування Реєстру до нього потрапило 8 456 осіб із ігровою залежністю, з яких більше половини зареєструвано за перші шість місяців 2024 року.

В "Опендатабот" зазначають, що 99% тих, хто потрапив до Реєстру, зробили це добровільно, подавши заяву на самообмеження. Лише 1% потрапив до Реєстру за рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), і жодна особа не була додана за рішенням суду.

За час існування Реєстру з нього було виключено 582 людини, більшість з них (71%) – у 2024 році.

В "Опендатабот" зауважили, що попри зростання кількості реєстрацій в Україні немає чіткої статистики щодо реальної кількості громадян з ігровою залежністю, оскільки багато людей грають в онлайн-казино і не реєструються.

Нагадаємо, що в Україні розробили протокол лікування від ігрової залежності та готуються до впровадження соціальних послуг для лудоманів.