"Заспокоювали" наркотиками людей із залежністю: в Одесі зупинили діяльність "центру для реабілітації"

В Одесі викрили угруповання, в якому під виглядом реабілітаційного центру утримували людей, зокрема, з алкогольною та наркотичною залежністю.

"Пацієнтам" забороняли бачитися з рідними та користуватися телефонами, а за порушення правил до них застосовували насилля, повідомляють в поліції Києва.

"Закладом", який розташовувався в приватному секторі одного з районів Одеси й діяв з 2021 року, опікувався 32-річний мешканець Одещини.

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Для забезпечення роботи центру він створив підконтрольну юридичну особу, залучивши до неї своїх знайомих.

Усі фото: Нацполіція

Організатори створили вебресурс, за допомогою якого приймали замовлення на примусове "лікування" алко- та наркозалежних людей.

"Пацієнтами" могли стати як нарко- та алкозалежні, а також особи, які з певних причин комусь не догодили. Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей будинок, вказавши дані людини та місце її перебування", – кажуть правоохоронці.

Подібна послуга коштувала від 30 до 40 тисяч гривень, додають в поліції.

Підозрюваних в організації незаконної діяльності затримали під час спроби викрадення людини для розміщення в центр, кажуть в поліції

Зазначається, що після отримання грошей за людиною виїжджали чоловіки спортивної статури, які примусово доставляли особу в Одесу.

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"Зловмисники могли видавати себе за представників правоохоронних органів чи державних установ", – повідомляють в поліції.

Правоохоронці кажуть, що медичних працівників серед персоналу центру також не було, а в пацієнтів закладу не просили довідок про стан здоров’я.

Щомісячний платіж за утримання в центрі становив 20 тисяч гривень.

"Фігуранти утримували людей проти їхньої волі в умовах жорсткої ізоляції. Заборонялося покидати територію, самостійно пересуватися та користуватися мобільними телефонами. Зустрічатися з рідними наглядачі центру не дозволяли", – кажуть в поліції.

За порушення правил перебування в центрі до "пацієнтів" застосовували психологічне та фізичне насильство.

Для подолання спротиву людей заспокоювали наркотичними засобами, додають в поліції.

За словами копів, після проведення слідчих дій планується повідомити про підозру ще двом учасникам угруповання, можлива додаткова кваліфікація дій зловмисників

Організатора угруповання та двох його спільників правоохоронці затримали під час спроби викрадення людини.

У підозрюваних провели 17 обшуків в будинку з ґратами на вікнах та у приміщеннях фігурантів.

Правоохоронці знайшли та вилучили лікарські печатки, підроблені посвідчення, зброю, боєприпаси, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, документацію та готівку.

20 людей, яких утримували на "реабілітації", звільнили.

Зазначається, що підозрюваним повідомили про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч.ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб).

Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Наразі встановлюється повне коло потерпілих, додали в поліції.

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