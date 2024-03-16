КПІ, "Львівська Політехніка" та КНУ: рейтинг найефективніших університетів за 2023 рік

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" уклав рейтинг наукової ефективності українських університетів у 2023 році.

Його оприлюднили на сайті організації.

Дослідники проаналізували участь вишів в українських та міжнародних конкурсах наукових проєктів. Зокрема, вони врахували кількість проєктів, які виграли на конкурсах:

HORIZON Europe;

Erasmus KA2;

Національного фонду досліджень України;

проєктів за держаним замовленням;

проєктів молодих вчених;

білатеральних проєктів.

До 15 найефективніших вишів увійшли:

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Національний університет "Львівська Політехніка";

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Сумський державний університет;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";

Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Київський національний університет технологій та дизайну;

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;

Університет Короля Данила;

Київський національний університет будівництва і архітектури та Національний університет "Києво-Могилянська академія" (однакові бали);

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Український державний університет науки і технологій та Одеський державний екологічний університет (однакові бали).

151 університет не виграв жодного наукового конкурсу, тому не має балів у рейтингу.

Нагадаємо, 11 українських вишів потрапили до авторитетного рейтингу університетів QS World University Rankings 2024. Найбільше балів серед них набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опинившись на 681-690 позиціях.