КПІ, "Львівська Політехніка" та КНУ: рейтинг найефективніших університетів за 2023 рік
Рейтинг наукової ефективності українських вишів: хто серед лідерів
ArturVerkhovetskiy/Depositphotos
Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" уклав рейтинг наукової ефективності українських університетів у 2023 році.
Його оприлюднили на сайті організації.
Дослідники проаналізували участь вишів в українських та міжнародних конкурсах наукових проєктів. Зокрема, вони врахували кількість проєктів, які виграли на конкурсах:
- HORIZON Europe;
- Erasmus KA2;
- Національного фонду досліджень України;
- проєктів за держаним замовленням;
- проєктів молодих вчених;
- білатеральних проєктів.
До 15 найефективніших вишів увійшли:
- Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
- Національний університет "Львівська Політехніка";
- Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
- Сумський державний університет;
- Львівський національний університет імені Івана Франка;
- Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
- Національний університет біоресурсів і природокористування України;
- Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
- Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
- Київський національний університет технологій та дизайну;
- Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
- Університет Короля Данила;
- Київський національний університет будівництва і архітектури та Національний університет "Києво-Могилянська академія" (однакові бали);
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
- Український державний університет науки і технологій та Одеський державний екологічний університет (однакові бали).
151 університет не виграв жодного наукового конкурсу, тому не має балів у рейтингу.
Нагадаємо, 11 українських вишів потрапили до авторитетного рейтингу університетів QS World University Rankings 2024. Найбільше балів серед них набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опинившись на 681-690 позиціях.