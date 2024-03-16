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КПІ, "Львівська Політехніка" та КНУ: рейтинг найефективніших університетів за 2023 рік

Альона Павлюк — 16 березня, 13:15
Рейтинг наукової ефективності українських вишів: хто серед лідерів
ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта" уклав рейтинг наукової ефективності українських університетів у 2023 році.

Його оприлюднили на сайті організації.

Дослідники проаналізували участь вишів в українських та міжнародних конкурсах наукових проєктів. Зокрема, вони врахували кількість проєктів, які виграли на конкурсах:

  • HORIZON Europe;
  • Erasmus KA2;
  • Національного фонду досліджень України;
  • проєктів за держаним замовленням;
  • проєктів молодих вчених;
  • білатеральних проєктів.

До 15 найефективніших вишів увійшли:

  • Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;
  • Національний університет "Львівська Політехніка";
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Сумський державний університет;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут";
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
  • Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна;
  • Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
  • Київський національний університет технологій та дизайну;
  • Одеський національний університет імені І. І. Мечникова;
  • Університет Короля Данила;
  • Київський національний університет будівництва і архітектури та Національний університет "Києво-Могилянська академія" (однакові бали);
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  • Український державний університет науки і технологій та Одеський державний екологічний університет (однакові бали).

151 університет не виграв жодного наукового конкурсу, тому не має балів у рейтингу.

Нагадаємо, 11 українських вишів потрапили до авторитетного рейтингу університетів QS World University Rankings 2024. Найбільше балів серед них набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опинившись на 681-690 позиціях.

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