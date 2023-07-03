11 українських вишів потрапили до престижного рейтингу: список

11 українських вишів потрапили до авторитетного рейтингу університетів QS World University Rankings 2024.

Найбільше балів серед усіх українських вишів набрав Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опинившись на 681-690 позиціях.

Про це йдеться на сайті QS Top Universities, повідомляє Міністерство освіти і науки.

На другому місці опинився Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (691-700), а на третьому – Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (731-740).

У цьогорічному списку представлені 1500 закладів зі 104 міст світу.

Які університети потрапили до престижного рейтингу?

До рейтингу увійшли такі українські виші:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (найкращі 681-690 рейтингу);

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (місця 691-700 рейтингу);

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (731-740);

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (901-950);

НУ "Львівська політехніка" (951-1000);

Сумський державний університет (951-1000 рейтингу);

Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) (1001-1200);

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова (1001-1200);

Львівський національний університет імені Івана Франка (1201-1400);

Харківський національний університет радіоелектроніки (1201-1400);

Національний університет біоресурсів і природокористування України (1201-1400);

Один з автортитених рейтингів QS World University Rankings 2024 оцінює репутацію університетів, цитованість наукових публікацій, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення до студентів на ринку праці та кількість іноземних викладачів та студентів.

Цього року автори рейтингу проаналізували 17,5 млн наукових робіт, опитали понад 240 тисяч викладачів і роботодавців.

КПІ в Києві. Фото: saharrr/ Depositphotos

"Особливістю цього рейтингу є те, що він єдиний виокремлює стабільність університетів та можливість працевлаштування студентів після закінчення навчання.

Цьогоріч в оцінюванні закладів з'явилися три нові показники: сталість, результати працевлаштування та міжнародна дослідницька мережа", – кажуть у МОН.

Водночас у "верхівку" найкращих університетів українські заклади не потрапили.

До першої "п'ятнадцятки" увійшли:

Массачусетський технологічний інститут (MIT) (США);

Кембриджський університет (Великобританія);

Оксфордський університет (Великобританія);

Гарвардський університет (США);

Стенфордський університет (США);

Імперський коледж Лондона (Великобританія);

Швейцарська вища технічна школа Цюріха (Швейцарія);

Національний університет Сінгапуру (NUS) (Сінгапур);

Університетський коледж Лондона (UCL) (Великобританія);

Каліфорнійський університет у Берклі (UCB) (США);

Чиказький університет (США);

Університет Пенсильванії (США);

Корнельський університет (США);

Мельбурнський університет (Австралія);

Каліфорнійський технологічний інститут (Caltech) (США).

Нагадаємо, минулого року до QS World University Rankings 2023 також увійшли 11 українських вишів.

Тоді найвищу позицію по Україні займав Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (541-550).

На другому місці опинився НТУ "Харківський політехнічний інститут", а третю сходинку посів КНУ імені Шевченка.