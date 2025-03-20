Україна посіла 111 місце у світовому рейтингу щастя. Які країни лідирують?

Восьмий рік поспіль Фінляндія стає найщасливішою країною світу. Україна в рейтингу опустилася на кілька позицій і посіла 111 місце.

Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, пишуть CNN та BBC.

Всього у рейтингу щастя 147 країн. Наша держава отримала 4,68 бала з 10 можливих.

Минулого року Україна розташовувалася на 105 місці. "Найщасливішим" роком для українців був 2012-й (87 місце), а 2017-й побив антирекорд (138 місце).

До топ-20 країн за рівнем щастя увійшли:

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Фінляндія – 7,736 бала;

Данія – 7,521 бала;

Ісландія – 7,515 бала;

Швеція – 7,345 бала;

Нідерланди – 7,306 бала;

Коста-Рика – 7,274 бала;

Норвегія – 7,262 бала;

Ізраїль – 7,234 бала;

Люксембург – 7,122 бала;

Мексика – 6,979 бала;

Австралія – 6,974 бала;

Нова Зеландія – 6,952 бала;

Швейцарія – 6,935 бала;

Бельгія – 6,910 бала;

Ірландія – 6,889 бала;

Литва – 6,829 бала;

Австрія – 6,810 бала;

Канада – 6,803 бала;

Словенія – 6,792 бала;

Чехія – 6,775 бала.

США вже другий рік поспіль не потрапляють до 20 найщасливіших країн – вони посіли 24 місце.

Найнижче у рейтингу опинився Афганістан (1,364 бала). Перед ним розташовувалися Сьєрра-Леоне (2,998 бала), Ліван (3,188 бала), Малаві (3,260 бала) та Зімбабве (3,396 бала).

Звіт World Happiness Report ґрунтується на даних глобального опитування людей у 147 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки – цьогоріч йдеться про період з 2022 по 2024 роки.

Звіт враховує ВВП на душу населення, соціальну підтримку, тривалість здорового життя, а також рівні свободи, щедрості та корупції.

Доповідь про щастя також виявила, що:

незнайомці добріші, ніж ми вважаємо – у ході експерименту із втраченими гаманцями виявилося, що рівень повернення їх власникам був майже вдвічі вищим, ніж прогнозували люди;

зниження рівня щастя та соціальної довіри у США та деяких частинах Європи відбувається через політичну поляризацію;

розмір домогосподарства тісно пов’язаний зі щастям – у Європі та Мексиці найщасливішими були родини з 4-5 людей.

Нагадаємо, у 2023 році Україна посіла 92 місце у рейтингу найщасливіших країн. У 2022 році в нашій країні різко зросла доброзичливість людей.