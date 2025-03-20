Україна посіла 111 місце у світовому рейтингу щастя. Які країни лідирують?
Восьмий рік поспіль Фінляндія стає найщасливішою країною світу. Україна в рейтингу опустилася на кілька позицій і посіла 111 місце.
Про це йдеться у щорічному звіті World Happiness Report, пишуть CNN та BBC.
Всього у рейтингу щастя 147 країн. Наша держава отримала 4,68 бала з 10 можливих.
Минулого року Україна розташовувалася на 105 місці. "Найщасливішим" роком для українців був 2012-й (87 місце), а 2017-й побив антирекорд (138 місце).
До топ-20 країн за рівнем щастя увійшли:
- Фінляндія – 7,736 бала;
- Данія – 7,521 бала;
- Ісландія – 7,515 бала;
- Швеція – 7,345 бала;
- Нідерланди – 7,306 бала;
- Коста-Рика – 7,274 бала;
- Норвегія – 7,262 бала;
- Ізраїль – 7,234 бала;
- Люксембург – 7,122 бала;
- Мексика – 6,979 бала;
- Австралія – 6,974 бала;
- Нова Зеландія – 6,952 бала;
- Швейцарія – 6,935 бала;
- Бельгія – 6,910 бала;
- Ірландія – 6,889 бала;
- Литва – 6,829 бала;
- Австрія – 6,810 бала;
- Канада – 6,803 бала;
- Словенія – 6,792 бала;
- Чехія – 6,775 бала.
США вже другий рік поспіль не потрапляють до 20 найщасливіших країн – вони посіли 24 місце.
Найнижче у рейтингу опинився Афганістан (1,364 бала). Перед ним розташовувалися Сьєрра-Леоне (2,998 бала), Ліван (3,188 бала), Малаві (3,260 бала) та Зімбабве (3,396 бала).
Звіт World Happiness Report ґрунтується на даних глобального опитування людей у 147 країнах світу. Країни ранжуються за рівнем щастя на основі їхніх середніх оцінок життя за три попередні роки – цьогоріч йдеться про період з 2022 по 2024 роки.
Звіт враховує ВВП на душу населення, соціальну підтримку, тривалість здорового життя, а також рівні свободи, щедрості та корупції.
Доповідь про щастя також виявила, що:
- незнайомці добріші, ніж ми вважаємо – у ході експерименту із втраченими гаманцями виявилося, що рівень повернення їх власникам був майже вдвічі вищим, ніж прогнозували люди;
- зниження рівня щастя та соціальної довіри у США та деяких частинах Європи відбувається через політичну поляризацію;
- розмір домогосподарства тісно пов’язаний зі щастям – у Європі та Мексиці найщасливішими були родини з 4-5 людей.
Нагадаємо, у 2023 році Україна посіла 92 місце у рейтингу найщасливіших країн. У 2022 році в нашій країні різко зросла доброзичливість людей.