Human Rights Watch: Росія проводить примусову русифікацію освіти на окупованих територіях

Українських дітей примушують навчатися в українських школах за російськими навчальними програмами

Розслідувачі міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch виявили численні порушення Росією міжнародного права дітей на освіту на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляють правозахисники у звіті під назвою "Навчання в окупації: примусова русифікація системи освіти на окупованих територіях України".

Міжнародні акти, зокрема Конвенція ООН про права дитини, вимагають від окупаційної влади не змінювати законів, а дотримуватися порядків, які діяли на території до окупації.

Водночас, нехтуючи законами війни, російська влада системно обмежує можливість українських дітей на отримання освіти.

Зокрема, це виявляється в тому, що РФ впроваджує власну систему освіти, поширює антиукраїнську пропаганду та впроваджує викладання в школах російською мовою, що порушує положення Конвенції ООН про права дитини.

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"Українським дітям на окупованих територіях також проводять військовий вишкіл у межах навчальної програми.

Представники російської влади вимагають від середніх шкіл на окупованих територіях України надавати імена (колишніх – ред.)учнів віком від 18 років, яких російська влада вважає придатними для призову в російські збройні сили", – зазначають у звіті.

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Правозахисники виявили, що окупаційна влада примушує дітей навчатися в російських школах шляхом тиску на їхніх батьків. Зокрема родини українських школярів ризикують отримати штраф, бути заарештованими або навіть позбавленими батьківських прав за відмову віддавати своїх дітей до російських навчальних закладів.

Незважаючи на це, з-поміж близько мільйона дітей шкільного віку, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, за даними Human Rights Watch, понад 62 тисячі продовжують навчатися в українських закладах освіти дистанційно.

"Росія не повинна позбавляти українських дітей права на освіту, що гарантована їм міжнародним законодавством.

Вона має негайно припинити русифікацію системи освіти та її використання для ведення політичної пропаганди на окупованих територіях України", – заявив заступник директора відділу прав дітей Human Rights Watch Білл Ван Есвельд.

Потерпають від засилля країни-агресора й освітяни, яких шляхом примусу та подекуди навіть тортур змушують працювати або передавати особові справи учнів чи інформацію про заклади освіти.

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У звіті задокументовано випадок, коли одного директора школи з Харківщини силовики неодноразово катували і протягом тижня утримували в жахливих умовах за відмову надавати інформацію про школу, де він працював.

Постійні порушення і перешкоди для навчання українських дітей уже загострили потребу в психологічній підтримці, а також створили труднощі для учнів з особливими потребами.

У звіті також назвали проблемним українське законодавство, яке передбачає притягнення до відповідальності освітян, які працюють під російською окупацією.

На думку правозахисників, українська влада має переглянути надто широке розуміння колабораціонізму, зокрема і щодо покарання вчителів за викладання за російськими програмами.

Раніше ми розповідали про російські програми "перевиховання" українських дітей на тимчасово окупованих територіях, під час яких країна-агресор під виглядом поїздок намагаються навчити російській версії історії.