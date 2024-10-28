На Рівненщині на заводі з утилізації виявили тіло левиці: зоопарк каже, вона померла від старості

У Рівненському зоопарку заявили, що левиця, тіло якої знайшли на території Костопільського заводу з утилізації відходів, померла від старості.

Тому, згідно з правилами, її тіло направили на утилізацію, йдеться у дописі зоопарку.

Знімок тіла тварини, що лежить посеред купи сміття, поширили у соцмережах 27 жовтня. Тоді у поліції Рівненщини повідомили, що поліція перевіряє обставини її смерті.

"Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання", – зазначили правоохоронці.

У Рівненському зоопарку повідомили, що померлою є самка африканського лева на ім’я Діна. Тварина жила на території звіринця з 2009 року, куди її привезли вже дорослою.

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"Останні пів року вона була малоактивною, поступово втрачала апетит і, відповідно, зменшувалась маса тіла. Працівники зоопарку докладали багатьох зусиль, щоб підтримати організм, що старіє, медикаментозно та дати можливість їй у спокої дожити свого віку", – зазначили у зоопарку.

23 жовтня у віці 20 років Діна померла. За словами представників зоопарку, це поважний вік для левів, "до якого доживає не кожен".

Причиною смерті стали "зміни в організмі, до яких призводить фізіологічне старіння".

Також у зоопарку пояснили наявність гриви у левиці. Там кажуть, що у старих самок іноді трапляється гормональний збій з підвищенням рівня тестостерону, що призводить до оволосіння по маскулінному типу. Тому останні два роки життя Діна мала гриву.

У звіринці зазначили, що коли тварина помирає, після розтину весь біологічний матеріал направляють на спеціальні переробні заводи для подальшої утилізації або кремації.

У Рівненській області працює Костопільська філія Державного підприємства "Укрветсанзавод", з яким зоопарк має договір.

"Згідно з цією процедурою, 24 жовтня 2024 року (на що є всі підтверджувальні документи), біологічний матеріал був доставлений на Костопільську філію Державного підприємства "Укрветсанзавод" транспортом зоопарку, де працівники заводу провели вивантаження", – йдеться у дописі.

Однак, попри пояснення зоопарку, представники зоозахисної організації UAnimals звернулися до Головного управління Нацполіції в Рівненській області. Вони вимагають перевірити можливість жорстокого поводження з тваринами та порушення правил щодо ветеринарно-санітарних норм, встановити власників тварин і перевірити причини їхньої загибелі.

Також зоозахисники звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Рівненській області з вимогою перевірити Костопільський завод з утилізації відходів на дотримання вимог законодавства.

"Неналежне поводження з рештками загиблих тварин загрожує поширенню небезпечних інфекцій і для людей, і для тварини. Наприклад, туберкульозу, бруцельозу тощо.

Згідно з частиною 5 статті 25 Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною", рештки загиблих диких тварин не можна залишати у сміттєвих контейнерах чи будь-де просто неба", – зазначили в UAnimals.