На Рівненщині на заводі з утилізації виявили тіло левиці: зоопарк каже, вона померла від старості
У Рівненському зоопарку заявили, що левиця, тіло якої знайшли на території Костопільського заводу з утилізації відходів, померла від старості.
Тому, згідно з правилами, її тіло направили на утилізацію, йдеться у дописі зоопарку.
Знімок тіла тварини, що лежить посеред купи сміття, поширили у соцмережах 27 жовтня. Тоді у поліції Рівненщини повідомили, що поліція перевіряє обставини її смерті.
"Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання", – зазначили правоохоронці.
У Рівненському зоопарку повідомили, що померлою є самка африканського лева на ім’я Діна. Тварина жила на території звіринця з 2009 року, куди її привезли вже дорослою.
"Останні пів року вона була малоактивною, поступово втрачала апетит і, відповідно, зменшувалась маса тіла. Працівники зоопарку докладали багатьох зусиль, щоб підтримати організм, що старіє, медикаментозно та дати можливість їй у спокої дожити свого віку", – зазначили у зоопарку.
23 жовтня у віці 20 років Діна померла. За словами представників зоопарку, це поважний вік для левів, "до якого доживає не кожен".
Причиною смерті стали "зміни в організмі, до яких призводить фізіологічне старіння".
Також у зоопарку пояснили наявність гриви у левиці. Там кажуть, що у старих самок іноді трапляється гормональний збій з підвищенням рівня тестостерону, що призводить до оволосіння по маскулінному типу. Тому останні два роки життя Діна мала гриву.
У звіринці зазначили, що коли тварина помирає, після розтину весь біологічний матеріал направляють на спеціальні переробні заводи для подальшої утилізації або кремації.
У Рівненській області працює Костопільська філія Державного підприємства "Укрветсанзавод", з яким зоопарк має договір.
"Згідно з цією процедурою, 24 жовтня 2024 року (на що є всі підтверджувальні документи), біологічний матеріал був доставлений на Костопільську філію Державного підприємства "Укрветсанзавод" транспортом зоопарку, де працівники заводу провели вивантаження", – йдеться у дописі.
Однак, попри пояснення зоопарку, представники зоозахисної організації UAnimals звернулися до Головного управління Нацполіції в Рівненській області. Вони вимагають перевірити можливість жорстокого поводження з тваринами та порушення правил щодо ветеринарно-санітарних норм, встановити власників тварин і перевірити причини їхньої загибелі.
Також зоозахисники звернулися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів та до Головного управління Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Рівненській області з вимогою перевірити Костопільський завод з утилізації відходів на дотримання вимог законодавства.
"Неналежне поводження з рештками загиблих тварин загрожує поширенню небезпечних інфекцій і для людей, і для тварини. Наприклад, туберкульозу, бруцельозу тощо.
Згідно з частиною 5 статті 25 Закону України "Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною", рештки загиблих диких тварин не можна залишати у сміттєвих контейнерах чи будь-де просто неба", – зазначили в UAnimals.