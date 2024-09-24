Недоїдали та жили в неволі: трьох левиць евакуювали з України

Заповідник великих котів у Великій Британії успішно евакуював ще трьох левиць з України – Ванду та сестер Амані й Ліру.

Про це повідомив Міжнародний фонд захисту тварин (IFAW).

Левиць евакуювали з Києва 18 вересня і перевезли через три країни до Бельгії. Тварини подолали в дорозі понад 2 тисячі кілометрів. Вони прибули до Бельгії 20 вересня, де тимчасово оселилися в місцевих зоопарках.

Ванду – однорічну левицю – утримували як домашнього улюбленця у квартирі на південному сході України. Вона не мала доступу до сонячного світла і страждала від недоїдання. Зараз Ванда перебуває в зоопарку Планкендаель.

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Сестри Амані та Ліра були незаконно розведені для фото та розваг. Тимчасово вони живуть у зоопарку Пайрі Дайза, але незабаром їх перевезуть до нового дому – Центру порятунку левів у Великій Британії.

Це вже не перша рятівна операція тварин з України: у серпні цього року до Великої Британії евакуювали ще двох левів – Юну та Рорі. Юна наразі проживає у графстві Кент, де вперше в житті ступила на траву, а Рорі поки що чекає на завершення будівництва свого постійного житла в Британії.

Раніше ми розповідали, що через посилення російських обстрілів Харкову з дельфінарію "Немо" евакуювали двох китів-білух.