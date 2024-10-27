На Рівненщині на території заводу з утилізації відходів виявили тіло лева: що каже поліція

На території Костопільського заводу з утилізації відходів виявили мертвого лева. Правоохоронці розпочали перевірку.

Знімок нерухомої тварини, що лежить посеред купи сміття, поширили у соцмережах, повідомляє поліція Рівненської області.

"За цим фактом відомості одразу внесли до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень та одразу розпочали перевірку.

Попередньо, слідчо-оперативна група встановила, що тварина померла внаслідок онкологічного захворювання", – зазначають правоохоронці.

Мертвого лева знайшли на сміттєзвалищі м’ясного заводу на Рівненщині Фото: Instagram-спільнота panda_pavlik

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Нараз поліція перевіряє документи, опитує персонал заводу та зоопарку, щоб встановити всі обставини справи.

В Instagram-спільноті Костопільщині також користувачі також зазначають, що на світлині можна й інших мертвих тварин – мавпу та лелеку. Однак про виявлення інших звірів в поліції не повідомляли.

Раніше ми писали про те, що в Нігерії лев убив працівника зоопарку, який доглядав його 9 років.