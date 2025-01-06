У Херсоні через атаку РФ постраждав державний університет: в ОВА показали наслідки

Через ворожий обстріл люди на території університету не постраждали

Внаслідок російської атаки постраждала будівля Херсонського державного університету. Через ворожий обстріл в приміщенні потрощені стіни, навчальні аудиторії, вибиті вікна та двері.

Відео та фото наслідків атаки опублікував ректор навчального закладу Олександр Співаковський та очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

На ролику можна побачити купи цегли та інших будівельних матеріалів на місцях колишніх приміщень закладу вищої освіти, в якому подекуди замість стін - величезні отвори назовні. Інші частини будівлі постраждали дещо менше – через російську атаку там вибиті вікна та двері.

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Ректор вишу Олександр Співаковський розповів, що обстріл пошкодив галерею колишніх очільників Херсонського державного університету, який має 107-річну історію.

Фото: Олександр Співаковський/Facebook Фото: Олександр Співаковський/Facebook Фото: Олександр Співаковський/Facebook Фото: Олександр Співаковський/Facebook Фото: Олександр Співаковський/Facebook

"Про нацизм знаю з історії. Дії рашизму відчуваю на своєму рідному університеті. Навіть галереї ректорів, які формували його 107-річну славу. Але головне – життя людей", – написав Олександр Співаковський.

Керівник Херсонської ОВА додав, що через ворожу атаку на території закладу люди не постраждали.

Нагадаємо, російські війська протягом 5 січня атакували Херсон, зокрема його передмістя, Корабельний та Дніпровський райони.

Станом на вечір 5 січня відомо про шестеро цивільних, які зазнали поранень внаслідок обстрілів у Херсоні та одного загиблого в Комишанах. Крім того, в області пошкоджено щонайменше 22 цивільні об'єкти, як-от приватні будинки, адміністративні будівлі, гаражі та автотранспорт.

Очільник ОВА розповів, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах.

За даними обласної прокуратури, ворожа армія проти місцевого населення Херсонщини застосувала артилерію, міномети та дрони.

Правоохоронці розпочали розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів - частина 1, 2 статті 438 Кримінального кодексу України.