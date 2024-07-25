Путін по відеозв'язку "відкрив" у Маріуполі військове училище, щоб русифікувати дітей – міськрада
Очільник РФ Володимир Путін по відеозв’язку "відкрив" у тимчасово окупованому Маріуполі філію Нахімовського військового училища.
Диктатор заявив, що доручив зробити це 30 березня 2023 року, а зараз в окупаційному училищі вже можна "розгорнути повноцінну роботу".
Окупанти планують розпочати навчання 1 вересня, повідомляють Маріупольська міська рада та український телеканал ТВ-7.
"Будівлю звели у Приморському районі міста. Завербували туди дітей 5-7 класів. Таким чином загарбники продовжують свої намагання перетворити Маріуполь на військову базу. Адже місто залишається важливим логістичним пунктом росіян", – прокоментували у Маріупольській міськраді.
Для "навчання" відібрали 240 людей, зокрема з Росії, заявило російське пропагандистське інформагентство "ТАСС". Російські пропагандисти заявили, що "майбутні нахімовці ділилися мріями про захист батьківщини".
А українська місцева влада наголосила, що головна мета окупантів – "русифікувати дітей", налаштувати їх проти України та згодом використати у нових війнах.
Нагадаємо, раніше Путін "відкрив" у Маріуполі школу: до диктатора вивели дитину, щоб "подякувала". Також росіяни "зарахували" вкраденого херсонського єнота до університету в окупованому Мелітополі.