Лубінець: Російські чиновники шукають викрадених з України дітей, щоб їх "усиновити"

Російські політики шукають викрадених з України дітей, а потім їх "всиновлюють"

Росія викрадає українських дітей і проводить піар-кампанію щодо їхнього "всиновлення" – до нього вдаються представники влади РФ різних рівнів.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на пресконференції в Івано-Франківську, пише "Укрінформ".

Зокрема Лубінець зазначив, що викрадення дітей з українських територій стало звичною справою для окупантів. Більше того, щодо цього ворог розгорнув піар-кампанію.

"Російська влада почала робити піарну кампанію, де стало модно вкрасти українську дитину...

Ми почали отримувати інформацію, що представники Державної думи РФ, уряду, керівники регіонального рівня почали шукати собі українську дитину для так званого "усиновлення", – розповів Уповноважений.

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За словами Дмитра Лубінця, історія російської політикині Марії Львової-Бєлової – це перший відомий публіці випадок викрадення та "усиновлення" української дитини. Відомо, що вона забрала хлопчика з Маріуполя.

Також відомо, що в сім’ї російського депутата Сергія Миронова проживає двоє дітей родом з України.

Їх неодноразово намагалися повернути на батьківщину, але поки всі спроби безуспішні, додає Уповноважений з прав людини.

"Тут ми побачили кримінальний злочин викрадення двох українських дітей. Їм змінили прізвища. Маргарита Прокопенко стала Мариною Мироновою. Змінили місце народження, свідоцтво…

Щодо хлопчика Іллі, якого вони вивезли з Маргаритою, то після того, як його обстежили в Москві і знайшли в нього захворювання, ми припускаємо, що родина Миронових вирішила від нього відмовитись, бо він хворий. Але що далі сталося, куди його перевезли, ми не можемо встановити", – пояснив Дмитро Лубінець.

Крім того, він наголосив, що українська сторона намагається повернути українських дітей, викрадених Росією. Для цього ведуть переговори з партнерами.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення майже 20 тисяч українських дітей вивезли до Росії. За словами віце-прем’єрки Ірини Верещук, їм змінюють їхні імена, прізвища, дати народження. Окупанти намагаються зробити все, щоб вони "прийняли нову реальність".

Як раніше розповідала уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, окупанти застосовують шість сценаріїв для переміщення маленьких українців на територію Росії. Зокрема, росіяни вилучають їх з родин, вбивають їхніх батьків або "діагностують" в дитини хворобу, якої насправді немає.