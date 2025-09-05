Атакували дроном у полі: росіяни вбили відомого фермера Олександра Гордієнка з Херсонщини

У Херсонській області від атаки російського дрона загинув 58-річний фермер Олександр Гордієнко.

За даними очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, вранці 5 вересня ворожий безпілотник влучив в автівку, у якій чоловік працював у полі.

Олександр Гордієнко понад тридцять років займався сільським господарством. Він був власником фермерського господарства "Гордієнко" та очолював обласну асоціацію фермерів і приватних землевласників.

"Жодні замінування, ворожі обстріли чи атаки не змусили його полишити справу життя. Він до останнього залишався на рідній землі й працював для Херсонщини.

Херсонська область втратила людину з великою душею", – написав Прокудін.

Олександр власноруч захищав поля і збивав дрони Фото: Іван Антипенко

Херсонська обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

В інтерв’ю херсонському виданню "Мост" Олександр розповідав, як попри ворожі обстріли й дрони із рушницею та засобами РЕБ захищав свої поля.

За його словами, фермери самотужки займалися розмінуванням і вивезли з полів близько п’яти тисяч протитанкових мін.

Спершу Гордієнко намагався збивати російські безпілотники зі звичайної "двостволки", але результату майже не було. Тоді він придбав 10-зарядну турецьку рушницю, оформив дозвільні документи і почав активно відбиватися.

"З 10-зарядної виходить збити. Думав, не візьму більше зброю в руки. Та де там – росіяни заставили", – казав фермер.