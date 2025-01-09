Скільки українців досі користуються російською Вікіпедією? Дані звіту

За грудень 2024 сукупна кількість переглядів Вікіпедій усіма мовами в Україні становила 171 мільйон

За рік російська Вікіпедія в Україні втратила 15 мільйонів переглядів. У грудні 2024 року вона зібрала 77 мільйонів переглядів, тоді як у грудні 2023-го було 92 мільйони.

Однак частка використання російської Вікіпедії все одно є більшою, ніж української – 45,03% і 39,185% відповідно.

Про це повідомив "УП. Життя" Юрій Пероганич, співзасновник ГО "Вікімедіа Україна".

За його словами, частка відвідуваності російської Вікіпедії в Україні значно зменшилася – з понад 60% у 2016 році до 45,8% у 2024 році. Основне падіння популярності зафіксоване після 2021 року.

Частка української Вікіпедії стабільно зростала, досягнувши максимуму у понад 39% у 2023 році, однак знизилася на 0,6% у 2024 році.

РЕКЛАМА:

На думку Юрія Пероганича, ці тенденції вказують на зміщення інтересу користувачів в Україні до україномовного вмісту, а також на втрату позицій російською Вікіпедією.

За підсумками грудня, українська Вікіпедія перебуває на 16 місці у світі за відвідуваністю. Цю позицію вона утримує вже 4-й рік поспіль.

Найпопулярніші статті української Вікіпедії в 2024 році:

YouTube – понад 1,3 мільйона переглядів;

Ukr.net – майже 1,2 мільйона;

Сирський Олександр Станіславович – понад 1 мільйон;

Україна – 926 тисяч;

Усик Олександр Олександрович – понад 696 тисяч;

Нові знання – понад 659 тисяч;

Шевченко Тарас Григорович – понад 611 тисяч;

Залужний Валерій Федорович – понад 561 тисяча;

Фаріон Ірина Дмитрівна – майже 532 тисячі;

Pornhub – майже 530 тисяч.

Раніше ми писали, що на кінець 2023 року в українській "Вікіпедії" налічувалося 1,3 мільйона статей. З такою кількістю публікацій вона займає 14 сходинку у світовому рейтингу.



