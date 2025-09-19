Замість слова – три крапки: Rozetka звинуватили в униканні слова "війна" у Viber-повідомленнях

Доповнено 20.09.2025 о 13:11

Маркетплейс Rozetka звинуватили у тому, що він не пише слова "війна" у Viber-повідомленнях, посилаючись на правила месенджера.

Водночас у самому Viber заперечують наявність такої заборони.

Днями користувачка Facebook Анастасія Шимчук на своїй сторінці опублікувала скрін повідомлення від Rozetka з інформацією про підписку на безоплатну доставку.

"Ми пам’ятаємо, що станом на 24 лютого 2022 року ви мали підписку Premium, яка була зупинена через … (на жаль, цей месенджер не дозволяє нам назвати речі своїми іменами)", – йшлося в ньому.

Повідомлення, в якому уникають слово "війна" Анастасія Шимчук/Facebook

Анастасія обурилася через те, що маркетплейс не зміг написати "повномасштабне вторгнення" чи "війна". Інші користувачі у коментарях підтвердили, що отримали такі самі повідомлення.

"УП. Життя" звернулася до Rozetka із проханням прокоментувати ситуацію. Там запевнили, що говорять про війну прямо.

"Ми не можемо навіть уявити, що є хоч один український бізнес, який може уникати називати цю криваву та жорстоку війну зі сторони Росії проти нашої країни війною, а повномасштабне вторгнення повномасштабним вторгненням. І ми їх використовуємо в тому числі поряд в одному реченні", – сказали у маркетплейсі.

Також Rozetka надіслала зразок листа, який надходить користувачам на електронну пошту. Там замість трьох крапок стоїть слово "війна".

Зразок електронного листа, який надіслали у Rozetka Надано Rozetka

Проте наявність завуальованого формулювання з повідомлення у Viber у маркетплейсі не пояснили, як і не спростували достовірність опублікованого скриншоту.

У пресслужбі самого месенджера заявили, що не мають правил, які забороняють говорити про війну.

"Ми не обмежуємо використання жодних слів у бізнес-повідомленнях. Ба більше, ми не маємо доступу до їхнього змісту", – розповіли у Viber у коментарі для "УП. Життя".

Доповнено. Згодом редакції "УП. Життя" в Rozetka пояснили, що обмеження щодо змісту повідомлень передбачає не месенджер, а система для відправлення розсилок, яку використовує маркетплейс.

"Для відправлення розсилок використовуються різні системи, що не належать Rozetka, і, на жаль, не всі з них пропускають у розсилку слова "війна" та "повномасштабне вторгнення". Замінювати ж ці слова на якісь нейтральні чи більш м'які ми вважаємо неприпустимим" – додали представники Rozetka.

Примітка: текст змінено. Додано додатковий коментар Rozetka щодо обмежень системи для відправлення розсилок.