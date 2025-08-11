"Таке іноді трапляється": турфірму зі Львова звинувачують в організації екскурсій російською мовою

Львівську туристичну компанію "Аккорд-Тур" звинуватили в організації російськомовних екскурсій під час закордонних турів для українців.

Один з таких випадків трапився з керівницею управління комунікації Львівської міської ради Іриною Сало під час поїздки до Італії.

Жінка розповіла, що разом з донькою вирушила у шестиденний автобусний тур.

"У програмі Трієст. В автобусі за чотири години до приїзду повідомляють: "Вибачте, але екскурсія буде російською".

Ні. Це ви мене вибачте, але ми на таку екскурсію не йдемо. Уявила, як це виглядатиме збоку – "москалі на відпочинку". Мене аж перекосило", – йдеться у дописі жінки.

Ірина спробувала вирішити це питання з турфірмою, зокрема запропонувала повернути гроші за екскурсію. Крім того, спілкувалася з кураторкою та менеджеркою компанії, які, на її думку, поставилися до ситуації несерйозно.

Одна з них сказала, що "так іноді трапляється" і що вона могла б "просто роздивлятися довкола", замість того щоб слухати екскурсовода.

"Ні, не можу. Не для того я роками відганяю свою дитину від усього російського, щоб потім у групі українців слухати "падхадітє бліже".

Коли ж я відповіла, що не буду з нею дискутувати і нехай зважать всі ризики публічності цієї історії і вирішують, фірма за 4 години нічого не запропонувала, лише скромно перепитала, чи таки дійсно не відвідаю екскурсію з усіма. Ми з коліжанкою і дітьми проігнорували її", – розповідає Ірина Сало.

Про подібні випадки під час подорожей у коментарях під дописом повідомляють також інші клієнти "Аккорд-Тур".

"На жаль, я не описала усе на загал, хоча в опитувальнику, який дають в кінці поїздки, описала. І попросила "Аккорд-Тур" надіслати пояснення на електронну пошту. Однак вони проігнорували моє прохання", – пише Ірина Савка.

Вікторія Головатюк зазначає, що під час туру у Франції екскурсія парфумерною фабрикою теж відбувалася російською мовою.

"Ми були настільки втомлені від спеки, тому що в автобусі не працював кондиціонер… проковтнули то все", – йдеться у коментарі.

Наразі в "Аккорд-тур" публічно не коментували ситуацію. У відповідь на прохання "УП. Життя" відреагувати на звинувачення у компанії сказали надіслати письмовий запит. На момент публікації відповіді ми не отримали.

Також "УП. Життя" звернулася за коментарем до Уповноваженої із захисту державної мови Олени Івановської. Поки ми очікуємо на відповідь.