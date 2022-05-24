Як собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам. ФОТО

Під час війни тварини допомагають не лише залізничникам, саперам чи військовим: водолази також мають чотирилапу помічницю.

У черкаських рятувальників з’явилася напарниця – вівчарка Найда, розповідають у місцевому Головному управлінні ДСНС.

Чотирилапа працює у групі пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС.

Хоч Найда і породиста, але її взяли з притулку – Черкаського міського товариства захисту тварин "Друг".

"Обираючи у притулку друга та помічника, собака та рятувальники, зустрівшись поглядами, одразу сподобались один одному.

З перших днів знайомства Найда проявляла свою дисциплінованість та пристрасть до води", – кажуть в ДСНС.

Собака-водолаз Найда допомагає черкаським надзвичайникам. Фото: ГУ ДСНС у Черкаській області

Водолази вирішили навчити Найду необхідним командам, зокрема для порятунку на воді.

Тепер собака-водолаз вже впевнено виконує різні команди та не відходить від рятувальників ні на крок.

А ще вона любить гратися, ласку та смачненьке, кажуть рятувальники.

Чотирилапа водолазка любить гратися, ласку та смачненьке. Фото: ГУ ДСНС у Черкаській області

Нагадаємо, чотирилапа провідниця Ніколь "працює" в "Укрзалізниці" і розважає маленьких пасажирів.

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Харківським прикордонникам допомагає пес Термінатор із різнокольоровими очима, а київським поліціянтам – пухнастий Байрактар.

Разом з українськими бійцями на передовій "служить" лабрадор Красавчик, а пес Патрон допомагає саперам розміновувати Україну.

Навіть вівчарка Макс, якого залишили російські окупанти, вже вивчив українськомовні команди і служить Нацгвардії.