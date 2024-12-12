Перетнув 3 океани заради сексу: самець горбатого кита встановив рекорд відстані для цього виду

Самець горбатого кита проплив понад 13 тисяч кілометрів у пошуку пари. Він перетнув щонайменше три океани, встановивши рекорд для свого виду.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованого в журналі Royal Society Open Science, пише Live Science.

Подорож кита розпочалась біля узбережжя Колумбії в східній частині Тихого океану і закінчилась біля узбережжя Занзібару в Індійському океані. За словами вчених, це найбільша відстань, яку коли-небудь долав кит виду Megaptera novaeangliae.

Горбаті кити зазвичай дотримуються дуже послідовних моделей міграції, переміщаючись між місцями годівлі в холодних водах поблизу полюсів і зонами розмноження ближче до тропіків.

Кити щорічно пропливають понад 8 тисяч кілометрів у напрямку північ-південь, але вони не прагнуть далеко подорожувати у напрямку схід-захід і, як правило, не змішуються з іншими популяціями.

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Подорож через океан, яку спостерігали в новому дослідженні, показує, що міграції горбатих китів є більш гнучкими, ніж дослідники вважали раніше.

Відкриття ґрунтується на фотографіях, які вчені зробили між 2013 і 2022 роками. На світлинах був зображений той самий статевозрілий самець, який перебував у двох місцях біля Колумбії, а через п’ять років – у Занзібарському каналі.

Щоразу його фіксували в компанії конкурентної групи, у якій самку пильно охороняє самець-"керівник", а інші самці змагаються за доступ до неї.

Дослідники зазначають, що крім секувальної мотивації на поведінку та довгу мандрівку самця горбатого кита могли вплинути інші причини, як-от:

екологічні зміни, які впливають на розподіл їжі;

зміна клімату;

зростання популяції горбатих китів, що посилює конкуренцію між самцями під час сезонів годівлі та розмноження.