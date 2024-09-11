"Бульбашкова сітка": полярники показали, як полює горбатий кит

Українські полярники в Антарктиці нерідко помічають групу горбатих китів, які полюють за допомогою бульбашкової сітки.

Вони закручують спіралі навколо зграї риби чи крилю, примушуючи здобич скупчуватися, а тоді заковтують її, розповідають у Національному антарктичному науковому центрі.

Зазвичай у таких полюваннях беруть участь групи горбанів, однак дослідники спостерігали випадки, коли бульбашкову сітку робив один кит.

Такий момент вдалося зафіксувати на відео біологу Вадиму Ткаченку.

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"Велетень зробив кільце навколо здобичі й через центр виплив нагору. У цей момент горбань набирав у рот все на своєму шляху завдяки великим горловим складкам.

Вони розправляються і дозволяють набрати великий об'єм води, яку кити потім виштовхують через пластини вуса, а рибу та криль поїдають", – пишуть полярники.

Хоч горбаті кити мають великий рот, вони можуть проковтнути обмежену кількість їжі, оскільки мають вузьку горлянку. Максимально вона розтягується лише до розміру кавуна.

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Детальніше про "китові спіралі", які можуть сягати 30 метрів у діаметрі, полярники розповідали ще влітку.

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